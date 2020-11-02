Стихийные поиски Савелия Роговцева возмущают местных жителей

Поиски семилетнего Савелия Роговцева, пропавшего в Камешковском районе, продолжаются уже больше месяца. И хотя с 28 сентября о местонахождении ребенка ничего не известно, надежда не потеряна. Но, кроме добровольцев, чью работу координируют профессиональные поисковики, мальчика активно ищут и просто неравнодушные к его судьбе люди. Запретить им это делать, конечно, никто не может, но всё же поиски человека — трудная задача, и излишняя самодеятельность может принести вред, считает уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

По словам омбудсмена, родственница пропавшего Савелия Роговцева из Ленинградской области обратилась в социальных сетях с призывом возобновить поиски мальчика. На призыв откликнулись неподготовленные люди, которые, прочесывая поселок и окрестные территории, заходят в дома и на частные территории, хотя там уже всё проверили следователи. Местные жители, естественно, недовольны.

Не зная методики поиска, такие помощники вызывают негатив и только портят дело.

— Конечно, родственница Савелия очень переживает, думает, что поиски окончены, хочет как-то помочь. Это понятно. Но работу должны проводить специалисты. Я лично видел, как следователи, поисковики «Лиза Алерт» отрабатывали каждый дом, каждую заброшку. Поиски продолжаются, просто они перешли в несколько иной формат, никто не опускает руки. Лучшей помощью сейчас станет распространение информации, расклейка ориентировок, — сообщил «Призыву» Геннадий Прохорычев.

Чтобы найти мальчика, делается все возможное. Накануне волонтёры регионального поисково-спасательного отряда вновь работали в поселке Горки, где пропал Савелий.

Савелий Роговцев объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело, над расследованием которого работают следственные органы. За информацию о пропавшем первокласснике Министерство внутренних дел РФ объявило вознаграждение в размере миллиона рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что психологи изучают рисунки пропавшего мальчика. Один из них насторожил специалистов. На альбомном листе — одинокое дерево и строение, похожее на шалаш.