Стали известны подробности крупного ДТП во Владимире

Крупная авария произошла накануне днем на оживленном перекрестке Владимира. По предварительным данным городского отдела ГИБДД, 60-летний водитель «Lexus» проехал на запрещающий сигнал светофора. Он двигался по улице Мира со стороны Центрального парка. Одновременно на разрешающий сигнал светофора начал движение «Hyundai Solaris». Легковушка получила мощный удар в правый бок. Машину отбросило на пешеходный переход, она врезалась в столб светофора и заехала на тротуар.

— Мы едва успели отскочить. Совершенно такого не ожидали. Еще бы чуть-чуть, и я оказался бы под машиной. Шансов выжить не было бы. Сходил в магазин, называется, — рассказал очевидец аварии. — Пострадавший водитель выбрался сам, а вот его пассажирка не смогла. Двери заблокировало.

«Скорая» приехала в считанные минуты и увезла пострадавшую в травмпункт.

40-летней пассажирке помогали выбраться очевидцы аварии. Они рассказывают, что положили ее на дорогу, подложили под голову подушку и укрыли теплыми вещами. Женщина была в бессознательном состоянии. Фельдшеры диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы. Более детальный диагноз должны были поставить в травмпункте. Но женщина оттуда ушла. До сих пор о ней нет никаких данных. К сожалению, есть такие случаи, когда пострадавшие в состоянии шока покидают больницу, а потом из-за полученных травм погибают. Есть и такие примеры, когда участники ДТП обращаются за помощью спустя 2-3 дня.

«Скорая» оказала медпомощь на месте 40-летнему водителю «Hyundai». Виновник к фельдшерам не обращался. Его спасли сработавшие подушки безопасности.

Похожие аварии происходили на других перекрестках Владимира. На Октябрьском проспекте у «Белого дома» частенько машины пытаются пролететь на красный свет. На Горького у ГДК нередко случаются аварии в местах левых поворотов. «Призыв» ранее публиковал информацию об этих ДТП.