Сразу пять пожаров случилось во Владимирской области за ночь

Минувший вечер и ночь выдались неспокойными для пожарных Владимирской области. Произошли сразу 5 возгораний в разных районах региона. Четыре пожара пришлись на многоквартирные дома. В 22.30 спасатели получили сигнал о возгорании квартиры в доме на улице Восточной в Коврове. 10 жителей были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное курение в квартире.

В первом часу ночи ликвидировали возгорание в Александрове. Там загорелась квартира на улице Королева. Были спасены 15 человек, еще 15 человек эвакуированы, из них 3 детей. В результате пожара пострадала внутренняя отделка квартиры и имущество. Погибших и пострадавших нет, говорится в оперативной сводке ГУ МЧС России по Владимирской области.

Два пожара пришлись на областной центр.

Сразу два пожара за ночь произошли во Владимире. Сначала ликвидировали возгорание в квартире на улице Ново-Ямской. Там эвакуировали 10 человек. Пострадали внутренняя отделка квартиры и балкон.

В 2.48 спасателям поступил сигнал о пожаре на улице Северной. 3 человека спасли, 12 эвакуированы. Огонь распространился на площади 40 кв. метров. Погибших и пострадавших в обоих случаях нет.

Еще один пожар случился в нежилом бараке в Гусь-Хрустальном. Площадь возгорания составила 30 кв.метров. Ранее «Призыв» рассказывал, как военные спасли троих детей на пожаре.