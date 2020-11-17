Спортивный кластер создадут в центре древнего Суздаля

В центре города Суздаля хотят сделать спортивный кластер. На федеральные средства Фонда ДОМ.РФ в главном парке будут строить многофункциональную площадку. Сейчас там уже имеются детский городок, сцена под открытым небом и неблагоустроенные пешеходные дорожки. Поставят воркаут-площадку на площади 500 квадратных метров, в том числе 12 профессиональных спортивных снарядов, турники, атлетические скамейки и столы для настольного тенниса. Покрытие у площадки будет мягким и безопасным, а вокруг нее высадят кустарники и подключат наружное освещение. Любопытно, что за счет этого благоустройства со спортивным акцентом планируют поднять туристический поток, как минимум, в 5 раз.

— Воркаут-площадка станет продолжением спортивной зоны, складывающейся в городе вокруг центрального парка. Мы уже открыли здесь футбольное, волейбольное и теннисное поля, в ближайшем будущем при поддержке областной администрации здесь появится еще одна велодорожка, опоясывающая парк, а также скейтзона и памп-трек. Все эти объекты востребованы горожанами, ежедневно ими пользуются сотни людей, — рассказал глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.

Новая спортивная зона появится к июлю 2021 года.

Перспективы на процветание туристической отрасли отражены в стратегии пространственного развития Суздаля, которая должна быть выполнена к 2030 году. По оценке властей, главной точкой притяжения туристов станет парк 950-летия Суздаля. Поэтому его модернизация внесена в первый этап монументального документа стратегии.

Как отметил генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов, эта стратегия предусматривает реализацию более 30 проектов городского развития, в том числе строительство 20 километров обустроенных пешеходных маршрутов, восстановление 19 объектов храмовой архитектуры и разработку проектов благоустройства общественных пространств площадью около 10 гектаров.

Осталось дождаться финансирования и грамотных подрядчиков, которые смогли бы выполнить все работы качественно и в срок. Потому что в Суздале есть трудности с этим вопросом по другим объектам.

Ранее «Призыв» сообщал, что Суздальское Зарядье, которое строится на федеральные средства, будет закончено не раньше декабря. Погулять по освещенным дорожкам и посидеть на новых лавочках смотровой смогут жители и туристы только под Новый год.