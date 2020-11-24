Соседи рассказали подробности о похитителе 7-летнего мальчика

Соседка 26-летнего мужчины, который два месяца удерживал в своем подвале ребенка, в шоке от произошедшего. Пожилая женщина говорит, что никогда бы не подумала, что Дмитрий на это способен. Пенсионерка радовалась, когда дом на окраине деревни приобрели. Казалось, что жизнь стала безопаснее. Подозревать молодого парня ей даже в голову не приходило. Об этом соседка рассказала в эфире программы «Мужское / Женское» на Первом канале.

— Узнала, что новый жилец купил квартиру, я подошла, он сказал: зовут меня Дима. Я сказала, что меня Ева Спиридоновна. Будем общаться. Никаких подозрений не было. Хороший парень, словоохотливый, на все темы разговаривал, — поделилась своими впечатлениями соседка. — Я всю ночь не спала, переживала за него, почему так получилось. Мне сказали: нашли мальчика у твоего соседа, у Димы. Я сказала: не может быть, я сейчас умру…

Пенсионерка рассказывает, что молодой сосед все лето что-то строил, утеплял пол, потолок. Провел газ, оборудовал коммуникации. Дела по дому ему давались легко, отмечает соседка. Первоначально он даже пускал ее к себе. Показывал насос, котел. Не исключено, что в это время в доме уже был ребенок.

Пенсионерка была в доме предполагаемого преступника.

— Когда появился ребенок, он стал воду проводить в подвале. И мама говорит: пойду схожу к Диме, посмотрю это все. Он ее сначала пускал. Показывал насос, котел, канализацию. Проходит время, мама спрашивает: «Дима, а что ты мне дверь-то не открываешь?». Да я глуховат, стал говорить, не стал ей дверь открывать. Потом калитку стал закрывать. И он сказал, к нему ходит пьяница с того конца, и поэтому он стал закрываться, — отмечает дочь пенсионерки.

Жители деревни видели, как Копылов трудился все лето. Укреплял и углублял подпол. Никто и подумать не мог, для каких целей мужчина копает подвал. Правоохранительные органы считают, что он спланировал преступление заранее. Погреб, где подозреваемый удерживал мальчика, похож на бункер: хорошо утеплен, оборудован вентиляцией. Там установлена кровать.

Люди рассказывают, что их смутило только то, что молодой человек перебрался из города и жил один. Они знали, что Дмитрий Копылов продал квартиру в Суздале и приобрел дом в деревне. По некоторым данным, заплатил за жилье на окраине мужчина около 700 тысяч рублей. Местные жители его даже жалели, переживали, что у молодого парня нет семьи. При этом сам Дмитрий любил подчеркнуть, что он душевнобольной и живет на пенсию.

— Он не скрывал, что он душевнобольной, что он принимает препараты. Что он на транквилизаторах с семи лет. Я его жалела, сочувствовала, кормили с огорода, если что нужно, — говорит соседка Дмитрия Копылова. — Он добродушный. Открытым казался, без проблем. Мы в шоке, что жили, а рядом с нами ребенка держали в заложниках. Ужас!

Жители деревни говорят, что сейчас в Интернете их обвиняют в невнимательности.

Как могли не заметить ребенка, которого два месяца удерживали в заложниках. Но люди рассказывают, что Дмитрий все это время не выдавал себя, а по улице с мальчиком он не гулял. И как заподозришь в злодеянии мужчину, который хоть и закрыт, но вполне добродушен. «Вежливый, всегда с улыбочкой, пройдет мимо, поздоровается», — говорят люди.

Ничего плохого про Дмитрия не смогли вспомнить и соседи из Суздаля. Журналисты федерального канала поговорили с жителями дома, в котором он рос. Да, рано потерял отца, маму сбила машина. С братом общение прервалось пару лет назад. До этого к нему привозили племянника. С ребенком играл, покупал дорогие подарки.

— Ему нравилось с маленькими детьми общаться. Племянник у него иногда жил. Играли, общались. Он покупал ему подарки, делал по-доброму. Он ему гироскутер за 15 тысяч купил, на велосипеде с ним катался. Я не скажу, что он вообще отрицательный. Когда я узнал, я в шоке был, — говорит знакомый Дмитрия.

— Мы его называли компьютерным гением, он хорошо разбирался, ночь напролет мог играть в компьютер. Может быть, у него в голове что-то свое, нелюбовью какая-то. Не хватало кого-то рядом. Он сам как ребенок был, — рассказывают жители Суздаля.

Все, кто общался с Дмитрием, говорят, что с виду он обычный человек, но замкнутый. Ничего особенного на первый взгляд нет и в доме обвиняемого. Дмитрий скрупулезно записывал свои траты, хранил семейные альбомы. Что заставило его похитить ребенка и что он планировал сделать с первоклассником, еще предстоит установить.

Мальчик уже вернулся к своим родителям. Чувствует себя хорошо. Медики не нашли значительных отклонений в физическом состоянии ребенка, который провел в заточении 52 дня. Все это время первоклассника искали тысячи людей по всей стране. За информацию о мальчике было объявлено вознаграждение. А ребенок находился всего в 19 километрах от дома.

По версии следствия, 28 сентября подозреваемый заметил мальчика, который возвращался из школы домой. Завел с ним разговор и затолкал в машину. Мальчику Дмитрий приказал сесть вниз, чтобы его не было видно. Выйти на след похитителя удалось благодаря информации, полученной по каналам Интерпола. Зарубежные коллеги сообщали о публикациях в теневом сегменте сети о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика.

Сейчас подозреваемого уже поместили под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.