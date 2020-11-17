Соблюдение масочного режима проверили в общественном транспорте Владимира

Соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили сотрудники мэрии. Итоги неутешительные. Пассажиров, игнорирующих требования об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, по-прежнему много. Несмотря на то, что за подобные нарушения грозит штраф от 100 до 500 рублей, городские власти подчеркивают: цель рейдов — не наказать. Чиновники пытаются донести до горожан, что ношение масок поможет избежать заражения коронавирусом.

Рейды проводят сотрудники мэрии и полиции.

Куда более дисциплинированными стали перевозчики. Если ранее по итогам подобного мониторинга в адрес компаний-перевозчиков было направлено 14 материалов о нарушениях, то последние проверки показывают строгое соблюдение всех требований к организации пассажирских перевозок, пояснил начальник городского отдела транспорта и связи Юрий Иванов.

Ранее общественный транспорт проверил Роспотребнадзор. Пробы были взяты с поверхностей поручней, входных дверей и сидений на конечных остановках. По результатам исследований, в салонах автобусов и троллейбусов COVID-19 не обнаружен.

Между тем во Владимирской области введены новые ограничительные меры, призванные приостановить распространение коронавируса. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.