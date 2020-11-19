Снегоуборочная техника вышла на улицы Владимира

Первый снегопад вывел снегоуборочную технику на улицы Владимира. С 6 часов утра колонна автомобилей Центра управления городскими дорогами принялась очищать от снега и наледи основные магистрали города и подсыпать дороги пескосоляной смесью. Всего на дорогах областного центра работают 50 единиц техники и 78 рабочих. Сейчас проводится уборка второстепенных улиц города, в том числе во всех отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.

Также снег убирают с тротуаров, а затем их обрабатывают противогололедными средствами. В первую очередь от снега и наледи очищаются тротуары вдоль центральных улиц, остановки общественного транспорта, лестницы и пути к социальным объектам, уточняет пресс-служба мэрии.

На улицы Владимира вышли 50 единиц техники и 78 рабочих.

Как и в предыдущие годы, на предприятии ЦУГД с начала ноября организован круглосуточный график работы техники и персонала. Заместитель директора предприятия Николай Дятлов заверяет, что ЦУГД старается оперативно реагировать на поступающие жалобы населения. Они принимаются по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.

Горожанам напоминают, что за уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, — их собственники или арендаторы.

Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу — по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.

Ранее «Призыв» сообщал, что непогода с метелью и сильным ветром сохранится во Владимирской области до 21 ноября.