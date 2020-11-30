Следком проводит проверку смертельного ДТП с полицейскими

Следком проводит доследственную проверку по факту ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка действиям водителя иномарки. Погибшие мужчины — сотрудники ОМВД России по Камешковскому району. В момент ДТП они находились не при исполнении служебных обязанностей.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Страшная авария произошла в ночь на субботу.

По предварительным данным, 27 ноября около 23 часов в Камешково 25-летний водитель автомобиля «Mazda-3» совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП водитель, а также пассажиры иномарки 33 и 35 лет скончались на месте происшествия.

Ранее «Призыв» сообщал, что решением регионального УМВД для проведения служебной проверки создана специальная комиссия.