«Скорую помощь» с тяжелым пациентом не пускали на территорию ОКБ

Сотрудники «скорой» рассказывают, что пропускать инфекционные машины внутрь охраннику якобы запретили из-за загруженности инфекционного госпиталя. Человек на въезде в больницу дал понять, что мест больше нет, сообщают медики. А значит, и госпитализировать пациента с инсультом, 50% поражением легких и положительным тестом на коронавирус просто некуда. Куда вести больного в такой ситуации, вообще непонятно, отмечают врачи.

Карета скорой помощи с пациентом, у которого диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и коронавирус, не смогла проехать на территорию Областной клинической больницы. Инцидент произошел накануне вечером. Путь в учреждение здравоохранения, по словам фельдшеров, им преградил шлагбаум. Медики отмечают, что за воротами больницы им пришлось провести около часа. И это когда счет идет буквально на минуты.

— У нас в городе две больницы, которые могут принимать пациентов с инсультами. И если у человека инсульт и ковид, в 4 неврологию на Каманина мы его не повезем, потому что там чистый стационар, не ковидный госпиталь. Самое оптимальное решение в данном случае, вести такого пациента в областную больницу. Потому что там есть и неврологи, которые будут лечить инсульт. И плюс там ковидный госпиталь. И в таких ситуациях мне не понятно, почему областная больница не может принять такого пациента и отправляет его в Юрьевец, — говорит фельдшер выездной бригады скорой помощи Василиса Коновалова. — У нас бригада час стояла около шлагбаума, охранник их не пускал, дежурный врач к ним не выходил.

По словам главного врача Областной клинической больницы, просто так с улицы пациентов в ОКБ не привозят. В госпиталь попадают из других лечебных учреждений только в порядке перевода. Сейчас в инфекционном госпитале ОКБ развернуто 200 коек для пациентов с коронавирусом. И заполняются они быстро.

— Если врачи других медицинских учреждений увидели, что больному ковидом необходимо оказание помощи на более серьёзном уровне, если состояние пациента, наличие у него сопутствующих заболеваний, вызывает обеспокоенность врачей, в этом случае пациент переводится к нам. Согласно распоряжению департамента, госпиталь развернут для пациентов со средней тяжестью и тяжелых, — отметил в эфире «6 канала» Владимир Безруков. — Наши возможности в плане размещения лишних коек ограничены. Хирургический корпус так устроен, что там есть и операционные и специальные кабинеты, для проведения медицинских манипуляций. И в них не всегда есть возможность разместить коечный фонд. Поэтому 180 коек мы считали оптимальным количеством. Но видя растущую заболеваемость, мы пошли на то, чтобы расширить коечный фонд еще на 20 мест.

Сейчас инфекционный госпиталь действительно работает с максимальной нагрузкой. Но вряд ли это проблема пациента, жизнь которого висит на волоске. Это его беда. В данном случае через час место для больного с обширным кровоизлиянием в мозг найти удалось. Карету скорой помощи пропустили. Но драгоценное время было потеряно. И как это отразится на здоровье человека, сказать сложно.

На данный момент во Владимирской области 1304 ковидных койки, сообщает департамент здравоохранения. На этой неделе планируется дополнительно развернуть еще 130 мест – в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице. А пока на всех пациентов осталось всего 98 мест в госпиталях региона. 92% коечного фонда заняты. И выписывают людей не так быстро, как привозят новых. Ежедневно больницы принимают на 5-20 пациентов больше.

Фельдшеры скорой помощи бьют тревогу.

— Как смотреть в глаза пациенту, который лежит дома с пневмонией, вызванной Covid-19, у него нарастает одышка, он смотрит на тебя полными надежды глазами, а тебе по телефону на громкой связи отвечает старший врач смены «оставляйте дома, мест нигде нет?— написала на своей странице в «ВКонтакте» Василиса Коновалова еще в конце октября.

С тех пор, признается девушка, ситуация лучше не стала. Дозвониться до инфекционных госпиталей практически невозможно. Старший врач пытается узнать о свободных местах в стационарах, а там просто не берут трубки. «Ближе к утру говорят, ждать выписки и после 9 звонить», — отмечает фельдшер.

Владимирская область уже попала в «черный список» Министерства здравоохранения. Коечный фонд перегружен, маршрутизация нарушена. Больных из Владимира приходится госпитализировать в Карабаново, Струнино, Муром, Камешково и Вязники. На обслуживание вызова у «скорой» уходит не один час. Стоит ли удивляться, что диспетчер по номеру 03 скажет, что вы в очереди 95… И это в ситуации, когда количество пациентов растет с каждым днем. Сегодня коронавирус подтвердили 124 раза. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.