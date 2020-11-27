Синоптики спрогнозировали «скучную» погоду на выходные

Снег с дождем, а также повышенная облачность ожидаются во Владимирской области в выходные. Такая погода сохранится до конца ноября. Температура воздуха будет превышать климатическую норму. Днем прогнозируется +1 градус, ночью -1. Такие температурные качели спровоцируют оттепель и гололедицу на дорогах.

— До конца ноября погоду я бы назвал скучной. Циклоническая деятельность определяет облачную погоду с осадками во всех видах: и дождь, и снег, и мокрый снег. Но они будут умеренными. И солнца не будет, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мокрый снег и дожди принес в Центральную Россию циклон «Таня».

По предварительным прогнозам синоптиков, постоянный снежный покров сформируется в декабре, как только установятся отрицательные температуры. Судя по данным популярных погодных сервисов, к середине следующей недели дневные температуры уже опустятся до -5 градусов.

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