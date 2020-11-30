Синоптики рассказали, когда придет настоящая зима

Зима придет во Владимирскую область одновременно с ее календарным наступлением. К середине недели дневные температуры составят -5 градусов, ночью прогнозируется до -9 градусов. Сегодня и завтра синоптики ожидают снег, а затем вероятность осадков сократится до минимума, погоду будет определять антициклон. Из-за облаков начнет выглядывать солнце.

Температура приблизится к своей климатической норме начала календарной зимы

Метеозависимым людям погода наступившей недели может доставить хлопот. Синоптики предупреждают о высоком атмосферном давлении. Оно будет достигать 765 мм ртутного столба при норме 750 мм. Такой скачок может негативно сказаться на здоровье.

Ранее «Призыв» рассказывал, что владимирские моржи открыли сезон купания.