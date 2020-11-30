Синоптики рассказали, когда придет настоящая зима

Зима придет во Владимирскую область одновременно с ее календарным наступлением. К середине недели дневные температуры составят -5 градусов, ночью прогнозируется до -9 градусов. Сегодня и завтра синоптики ожидают снег, а затем вероятность осадков сократится до минимума, погоду будет определять антициклон. Из-за облаков начнет выглядывать солнце.
Температура приблизится к своей климатической норме начала календарной зимы
Метеозависимым людям погода наступившей недели может доставить хлопот. Синоптики предупреждают о высоком атмосферном давлении. Оно будет достигать 765 мм ртутного столба при норме 750 мм. Такой скачок может негативно сказаться на здоровье.
Ранее «Призыв» рассказывал, что владимирские моржи открыли сезон купания.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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