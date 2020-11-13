Синоптики обещают снег в выходные

Предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, будут пасмурными и холодными. Дневная температура уже не поднимется выше +2 градусов, ночью до -3 градусов. На дорогах возможна гололедица. Местами пройдут дожди с мокрым снегом. Однако сильных снегопадов не случится, пока этому мешает высокое атмосферное давление. Да и об устойчивом снежном покрове пока говорить рано, заверяют метеорологи. Случится это ближе к концу ноября.

Тем не менее в большинстве регионов России проходит перестройка атмосферных процессов на зимний лад, отмечает центр погоды «Фобос». Поток атлантического тепла, который пока еще удерживает положительные дневные температуры, станет слабеть. На следующей неделе уже прогнозируются минусовые температуры и днем.

На следующей неделе заметно похолодает.

По предварительным прогнозам синоптиков, зима в этом году будет холоднее, чем в прошлом, однако температура все же будет около и выше нормы.

Ранее «Призыв» сообщал, что самый резонансный объект Суздаля «Зарядье» будет строиться до обильных снегопадов и минусовых температур. Погодные условия подрядчиков не смущают: проект они намерены завершить до конца года.