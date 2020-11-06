Шквалистый ветер прогнозируют владимирские спасатели сегодня

Погода во Владимирской области резко испортится. Произойдет это уже в ближайшие часы. В регионе будет бушевать сильный северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Непогода сохранится в течение всего дня.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочие неприятности.

— Не оставляйте транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Проявляйте осторожность. При возникновение происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: 01 (с городского), 101, 112 (с мобильного), — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пока же непогода заявила о себе разве что дождем. В отдельных районах региона он прошел с градом. Жители поселка Садовый Суздальского района и вовсе сообщили о мокром снеге. Зато потом на небе появилась яркая радуга. Фотографии эффектного оптического явления моментально распространились в социальных сетях.

Ранее «Призыв» сообщал, что дождливая погода сменится резким похолоданием. В понедельник днем уже будет не выше +2 градусов, в ночные часы ожидаются заморозки.