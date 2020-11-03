Школьникам решено продлить каникулы. Но не всем

Школьные каникулы для учащихся Мурома решено продлить. Ученики вернутся за парты 9 ноября. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях написал глава округа Евгений Рычков. Ранее предполагалось, что учеба возобновится после Дня народного единства — 5 ноября. Но ответственные лица приняли решение оставить детей дома еще на пару дней.

— После консультаций с врачами, педагогами и специалистами Роспотребнадзора принято решение во всех школах округа продлить осенние каникулы на два дня. С учетом выходных эти четыре дня сыграют важную роль в предотвращении распространения как коронавируса, так и вируса гриппа, ОРВИ. Уверен, на успеваемости это никак не отразится, и все учебные пробелы школьники быстро наверстают. Главное, чтобы наши дети были здоровы. Учеба возобновится 9 ноября, — отметил глава округа.

В Муроме продлили каникулы для всех школьников.

Таким образом, осенняя пауза для учащихся из Мурома составит ровно две недели. Именно этот срок является инкубационным для коронавируса. А значит, разобщить детей в округе получится на один период. Подобная практика ранее была использована в Москве. И по заверению властей столицы смогла сдержать распространение инфекции в учебных учреждениях.

Кроме того, именно дети являются активными носителями вируса. При этом сами в основном болеют либо в легкой форме, либо вообще бессимптомно. А значит, утренний фильтр и обязательная термометрия на входе не всегда могут выявить заболевшего. При этом Муром идёт на третьем месте в таблице распространения вируса. В городе болеют 1129 человек. Только сегодня положительные тесты получили 17 местных жителей.

Чуть ранее осенние каникулы продлили некоторые учебные учреждения Владимира. При этом, как объяснили «Призыву» в руководстве школ, решение это вызвано желанием подстраховаться. Вспышек коронавируса среди детей и учителей нет, речь идет о единичных случаях заболевания. Тем более что руководство управления образования дало директорам школ такое право.

В конце октября на брифинге по распространению коронавируса глава департамента образования Ольга Беляева рассказала, что ситуация в школах региона стабильная. На тот момент полностью была закрыта только школа № 1 города Камешково. Еще в 12 школах на карантин ушло по одному классу. Больше всего детей и педагогов болеют в Муроме, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районе. Благоприятная обстановка сложилась в Ковровском, Судогодском, Меленковском районах и городе Радужном.

Ранее «Призыв» сообщал, что после каникул в школах региона возобновится очное обучение. Переход на удалёнку пока не планируется. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.