Шипы или липучка: на чем лучше ездить по зимнему Владимиру

На этой неделе синоптики обещают похолодание и минусовую температуру по утрам, а после 20 ноября — снег. Пришло время менять летнюю резину на зимнюю. Что же выбрать: шипы или липучку? Как автовладельцам подготовиться к зиме? И сколько стоит «переобуться» во Владимире? Ответы на эти вопросы искали с экспертами и владимирскими водителями.

Какие бывают шины?

Логично, что разными. Существуют четыре основных вида, у каждого из которых свои особенности в эксплуатации.

Летние шины — имеют высокий индекс скорости и хорошую износостойкость. Но при температуре воздуха ниже +7 градусов любая летняя шина начинает замерзать (дубеть) и теряет свои сцепные свойства. Это приводит к существенному увеличению тормозного пути и ухудшению управляемости.

имеют высокий индекс скорости и хорошую износостойкость. Но при температуре воздуха ниже +7 градусов любая летняя шина начинает замерзать (дубеть) и теряет свои сцепные свойства. Это приводит к существенному увеличению тормозного пути и ухудшению управляемости. Всесезонные шины — не походят для российского климата, где большие перепады температур. Такая резина подходит для стран с мягкими зимними условиями.

не походят для российского климата, где большие перепады температур. Такая резина подходит для стран с мягкими зимними условиями. Шипованные шины, или шипы — это резина со встроенными металлическими шипами. Она обеспечивает наилучшее сцепление и самое эффективное торможение на заснеженной и ледяной дороге.

это резина со встроенными металлическими шипами. Она обеспечивает наилучшее сцепление и самое эффективное торможение на заснеженной и ледяной дороге. Фрикционные шины, или липучка — делятся на два типа: шины скандинавского типа (арктические) для суровых и заснеженных зим и шины европейского типа, которые рассчитаны на езду по снегу, льду и асфальту.

Последние шинные тесты (о них писал авто-подбор.рф) показали, что характеристики современных топовых шипованных и нешипованных покрышек почти идентичны. Нешипованные покрышки немного выигрывают лишь на сухом асфальте, а шипованные имеют преимущество лишь на голом льду.

В торможении на мокром асфальте, снеге, в прохождении ледяной и снежной трассы шипы и липучки практически одинаковы.

Цена на одну и ту же модель шины может значительно отличаться. Она зависит от размера. Например, топовая модель зимних шин может стоить от 4000 — 5000 рублей (за размер R14) до 20 000 рублей за R18. Чем больше радиус, тем выше стоимость. В среднем выходит от 2500 до 6000 рублей за шину.

Пора переобуваться

Старший инструктор автошколы «ЦентроАвто» Павел Суворов меняет летнюю резину на зимнюю уже при температуре +5 градусов. Павел считает неправильным ждать снега, чтобы переобуть машину.

— Многие не хотят портить шиповку, если не выпал снег. Но снега они могут и не дождаться, зато для таких автолюбителей внезапно может наступить день жестянщика. Летняя резина теряет до 40% своей способности сцепляться с асфальтом при температуре ниже +7 градусов.

— Павел, вы сами какие шины используете зимой?

— На самом деле в автомобильном мире давно ведутся ожесточённые споры, что лучше – шипы или липучка. Я знаю людей, которые сейчас ездят на шипах, но хотят в будущем от них отказаться. Есть знакомые, которые яростно защищают шипы и не намерены от них отказываться. Лично я езжу на липучке, и она меня ни разу не подводила.

Почему выбрал липучку? Просто я езжу преимущественно в городе, где больше голого асфальта. Резина лучше всего цепляется за асфальт. И чем она мягче, тем лучше сцепление с дорогой, а значит, и тормозной путь меньше. Шипы, на мой взгляд, нужны для того, чтобы лучше трогаться на льду.

Тем, кто передвигается больше за городом и по трассе, посоветую шипы, а в городе больше смысла в липучке. Да, бывают места, где имеются обледенелые подъёмы. Но не факт, что и шипы с этим справятся.

Сейчас границы из-за коронавируса закрыты, но имейте в виду: в большинстве стран Евросоюза шипованная зимняя резина под запретом.

— Стоит ли покупать подержанные покрышки?

— Я считаю, что на резине не надо экономить. И каждые 3 года её лучше менять, потому что со временем ее свойства начинают теряться и сцепление с дорогой становится хуже.

Как подготовить машину к зиме. Четыре совета от Павла Суворова:

Тормоза. Обязательно проверить и отремонтировать, если нужно. Полноценно работающая тормозная система – ваш верный друг, особенно зимой.

Обязательно проверить и отремонтировать, если нужно. Полноценно работающая тормозная система – ваш верный друг, особенно зимой. Омывайка. Запастись и всегда возить с собой запасную канистру. Остаться с пустым бачком омывателя – это печально. И не забудьте заранее положить в багажник щетку-скребок.

Запастись и всегда возить с собой запасную канистру. Остаться с пустым бачком омывателя – это печально. И не забудьте заранее положить в багажник щетку-скребок. Мойка . После мойки насухо протирайте дверные уплотнители и обрабатывайте их силиконовой смазкой. После мойки не стесняйтесь просить продувать воздухом дверные ручки и личины замков дверей и багажника. Некоторые автовладельцы моют машину зимой реже, чем летом. Но смесь грязи с дорожной химией и солью – идеальная среда для возникновения очагов коррозии. Зимой машину рекомендуется мыть раз в неделю.

. После мойки насухо протирайте дверные уплотнители и обрабатывайте их силиконовой смазкой. После мойки не стесняйтесь просить продувать воздухом дверные ручки и личины замков дверей и багажника. Некоторые автовладельцы моют машину зимой реже, чем летом. Но смесь грязи с дорожной химией и солью – идеальная среда для возникновения очагов коррозии. Зимой машину рекомендуется мыть раз в неделю. Аккумулятор. Он отвечает за запуск двигателя и снабжение энергией электрической системы, пока не работает генератор. Зимой батарея разряжается быстрее. В морозы автомобилисты часто сталкиваются с полным отказом этого устройства. Проверьте жизнеспособность вашего аккумулятора заранее.

Что предпочитают владимирцы

Людмила Воробьева к зиме уже готова:

— Автомобиль к зиме готовит муж: проверяет/меняет масло, работу аккумулятора, дворников. У нас шипованная резина. И я уже две недели как езжу на переобутой машине. Зимних приключений у меня не было, я езжу аккуратно, меня не заносит, хотя машина переднеприводная.

У Романа Измайлова в семье две машины, и зимняя резина на каждой машине разная. Мужчина делится впечатлениями:

— У меня переднеприводная Kia с шипованной резиной. Я езжу на этой машине в командировки по ЦФО. Выбрал шипы, потому что никогда не угадаешь, будут ли почищены дороги.

У жены полноприводный Kaptur и в анамнезе три зимы. Стоит липучка. И где она не справлялась, в ход шел полный привод. Жена мало бывает за городом, основные поездки – работа, дом, школа, садик, магазин. Прошлая зима была вообще неснежная. Проблем никаких не было.

Отъездим еще одну зиму и будем покупать новую липучку. Кстати, шины покупаю в январе-феврале, когда скидки. Ищу шины, которые выпустили недавно, потому что на качество резины влияют условия хранения. А у нас их не всегда соблюдают. И я категорически против покупки б/у автомобилей, и тем более шин. Такая покупка – кот в мешке.

Липучка экологичнее шипов

Олег Васильев пять лет продавал шины. Сначала во Владимире, потом переехал в Москву, профессию не сменил. Олег рассказывает, что предпочитают владимирцы, а что – москвичи:

— В основном народ покупает зимние покрышки на 3-5 сезонов. Конечно, срок службы зависит от характера езды. Некоторые забывают, что новой резине нужна обкатка: резко стартуют и резко тормозят. Забывают проверять давление в шинах, а из недостаточно накачанных шин быстрее вылетают шипы.

Я по Москве езжу на липучке, стараюсь держать дистанцию. Друзья говорят, что в Москве дороги вычищают. Я возражаю: и наледи хватает, и сугробы бывают. В основном все мои знакомые москвичи выбрали липучку, Подмосковье рассекает на шипах. Владимирцы тоже любят шипы.

Лично я выбрал липучку (и стараюсь советовать ее другим) из-за экологичности, хотя я не особый фанат экологов и Греты Тунберг. Но меня потрясло одно исследование. Знаете, сколько асфальта срезает одна машина с шипованной резиной? 24 грамма на 1 километр дороги! Шипы работают как фреза! Представляете, сколько грязи уходит в воздух, которым мы дышим, сколько грязи вокруг нас. На севере Норвегии разрешены шипы, и там грязно, как в России, а на юге Норвегии шипы под запретом, и там воздух значительно чище.

Сколько стоит переобуться во Владимире?

Мы обзвонили организации Владимира, где предоставляют эти услуги, и узнали актуальные цены. Кстати, в прошедшие выходные многие меняли летние шины на зимние, были очереди. Итак, стоимость шиномонтажа по замене летней резины на зимнюю зависит от радиуса:

R12 (самый дешевый) — от 800 до 1100 рублей за 4 колеса.

R16 – от 1000 до 1400 рублей.

Кроссоверы – от 1700 до 2200 рублей.

Полный комплекс услуг (разбортировка, балансировка, зачистка ободов, мойка старых колес) – от 1900 рублей.

Если у вас зимняя резина на дисках (то есть менять требуется колесо, а не шину), то в среднем шиномонтаж стоит на 100 — 200 рублей дешевле за 4 колеса.

Возможен выездной шиномонтаж – от 1000 рублей.

Полезный совет! Если отслеживать купоны на скидочных сайтах, то можно переобуть машину со скидкой в 20-25%.

Если вы покупаете резину, то шиномонтаж почти всегда идет в подарок.

Друзья, какую бы зимнюю резину вы ни выбрали, безаварийной вам езды!