Щурово городище: музей славянского быта в декорациях фильма «Царь»

Ноябрь. Унылая пора. На улице мрачно и холодно, за окном бушует коронавирус. А так хочется позитивных и ярких эмоций. Есть идея для отдыха всей семьей в выходные, чтобы было весело и немноголюдно. Сегодня проект «Точка на карте» решил отправиться в Суздаль.

Но не по популярным туристическим маршрутам, а в необычное и достаточно отдаленное от центра города местечко.

В «Щурово городище» пригласил нас известный владимирский шоумен Валерий Князев. И сегодня он выступил в роли народного экскурсовода в нашем проекте. Смотрите новый выпуск «Точка на карте» и узнаете, как постройки «Щурова городища» связаны с кинематографической историей Суздаля, каким оружием на Руси сражались воины и сколько весит кольчуга, как был устроен быт наших далеких предков-земледельцев. В конце видео – очаровательные обитатели Щурова подворья: пони, кролики, хаски, ослик, олень и очень толстые хрюшки. Милота!

«Щурово городище». И при чем тут «Царь»?

«Щурово городище» — музей живой истории под открытым небом. Находится он на территории банного комплекса «Горячие ключи». А своим появлением этот необычный музей обязан… фильму «Царь». В 2009 году картина Павла Лунгина вышла на экраны. Как мы помним, ее снимали в Суздале. Роль Ивана Грозного в ней исполнил Петр Мамонов, а в роли митрополита Филиппа снялся Олег Янковский.

Для проведения съемок в центре Суздаля и возвели вот эти впечатляющие декорации.

Однако бутафорская деревня появилась в фильме всего на несколько секунд. После окончания съемок декорации решили не разбирать, а перевезли на территорию комплекса «Горячие ключи», где и было организовано реконструированное поселение славян.

Кстати, на этом кино в «Щуровом городище» не закончилось. Чуть позже здесь снимали фильмы «Борис Годунов», «Последний великан» и «Легенда». Последняя картина еще даже не вышла на экраны. Ждем!

Плуг, борона и ручная мельница

Перенесемся на десять столетий назад и заглянем в интерактивный музей славянского быта. На территории — рубленые избы, глинобитная хлебная печь, амбары, закрома и даже мельница. Полное погружение в историю. Заходим в Хлебную избу и попадаем в атмосферу жилища наших далеких предков: здесь и деревянные орудия для обработки земли – плуг и борона, и кухонные принадлежности, среди которых особенно выделяется ручная мельница.

Она в рабочем состоянии, можно попробовать помолоть муку. Вся экспозиция интерактивная. Экспонаты можно трогать.

Для желающих могут организовать мастер-класс по ткачеству, плетению, работе с глиной.

Воевода Кирилл и его тир

Однако для наших далеких предков мало было построить поселение и наладить в нем быт. Важно было защитить его от вражеских посягательств. Поэтому навыки владения оружием и верховой езды были ключевыми среди умений мужчины того времени.

В «Щуровом городище» есть интерактивный тир, где могут организовать зрелищный и напряженный мастер-класс с метанием ножей и копий, стрельбой из лука, боем на саблях. Опытный инструктор обучит азам владения оружием.

Нам все эти впечатляющие упражнения показал местный воевода и известный владимирский реконструктор Кирилл Хайров.

А еще здесь каждый может примерить кольчугу древнерусского воина, точнее ее современную реконструкцию, изготовленную уже в наши дни. Железное одеяние весит примерно 10-12 килограммов, но, по заверению нашего инструктора, носить его нетяжело, так как вес равномерно распределяется по телу. Кольчуга прекрасно защищала воинов от резаных ран.

Ослик отказался, а пони стал звездой

Самая эмоциональная часть нашей экскурсии – это общение с обитателями подворья, большинство из которых очень рады гостям. Очаровательный ослик, корова, олень, милые и дружелюбные хаски, невероятных размеров поросята, общительные кролики.

В общем, каждый найдет родственную душу. Понравится и детям, и взрослым. Многих животных можно гладить и кормить.

Мы очень хотели сделать из местного ослика суперзвезду, но он ожидаемо заупрямился и сниматься отказался.

А вот пони с удовольствием встал в кадр и даже попытался что-то сказать.

Вот такое оно, «Щурово городище». Место забавное, интересное, имеющее свою кинематографическую историю. Приезжайте сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты, приобщиться к родной истории и пообщаться с забавными животными.

Полезная информация

Музей живой истории «Щурово городище» находится по адресу: город Суздаль, улица Коровники, 14. Территория комплекса «Горячие ключи». Вход для детей до 6 лет бесплатный. Для остальных – 350 рублей. Экскурсию и мастер-классы нужно заказывать заранее. Телефон — 8 (49231) 2-38-18.