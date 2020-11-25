Секретная благотворительность купца Александра Лосева

28 декабря 1910 года владимирский губернатор дает секретное задание уездному исправнику «представить подробные сведения о семейном положении мануфактур-советника А.Л. Лосева, его нравственных качествах и политической благонадежности, образовании, имущественном положении, и не имеется каких-либо наград. Особенно необходимо иметь подробные сведения о его как бывшей, так и настоящей общественной и благотворительной деятельности».

В докладе исправника читаем: «Семейное положение… состоит из него самого вдового, живущей при нем в Москве дочери Марии Александровны Первухиной с двоими детьми и находящейся в замужестве в Москве дочери Веры Александровны Рыбниковой. Образование А.Л. Лосев получил в Московском частном институте Клейман. Нравственные качества и политическая благонадежность безукоризненны. Из имеющихся у него наград известно лишь о наличии ордена Св. Владимира 4-й степени, полученного, судя по слухам, лет 5 тому назад. О других же наградах сведений не имеется и собрать таковые за проживанием А.Л. Лосева в Москве в собственном доме по большому Толмачевскому переулку возможности не представляется.

Его обширная благотворительная деятельность, тщательно им скрываемая из побуждения истинно христианской скромности и желания не допускать оглашения о его добрых делах, в пределах Владимирского уезда выражается:

1) на Владимирское училище слепых и состоящую при нем богадельню для слепых женщин — 173262 руб.;

2) на Владимирское ремесленное училище — 60000 руб.;

3) на Владимирский приют для сирот и беспризорных детей — 20000 руб.;

4) на постройку Владимирского дневного приюта «Ясли» — 8000 руб.;

5) на Владимирский родильный приют — свыше 3500 руб.;

6) на Владимирскую богадельню — 2000 руб.

Кроме того, крупные денежные благотворительные расходы А.Л. Лосевым произведены на устройство: приюта для престарелых в с. Арбузове, богаделен в с. Ворше и Красном и сельских школ…»

По сути, именно из этого доклада и стало известно о весьма обширной благотворительной деятельности владельца Собинской бумагопрядильной и ткацкой фабрики Александра Лосева, которой собственно и в городе Владимире-то не проживал.

Основатели Собинки

Александр Лукич Лосев родился в 1846 (или 1850) году в купеческой семье. Его отец — владимирский купец 1-й гильдии Лука Васильевич Лосев в 1858 году совместно с братом Матвеем Васильевичем, владимирским купцом Александром Андреевичем Никитиным и Галактионом Ивановичем Миндовским учредили «Товарищество Собинской мануфактуры бумажных изделий». По сути, они были основателями города Собинки.

Воспитывался Александр Лосев в доме родителей, образование получил в Московском частном институте. Сын не только продолжил дело, начатое отцом и дядей, но и пошел дальше. С 20 лет Александр Лосев уже принимает деятельное участие в фабричном деле «Товарищества Собинской мануфактуры», став ее директором-распорядителем в 1883 году.

Собинская бумагопрядильная и ткацкая фабрика под руководством молодого энергичного хозяина расширялась и благоустраивалась. В 1890 году на предприятии было 525 ткацких станков и более 53 тысяч веретен, количество рабочих достигало 2000 человек. В 1912-м – более 120 тысяч веретен, 4500 рабочих, основной капитал превысил 7 млн рублей. В 1883 году Александр Лукич свою первую награду — золотую медаль для ношения на шее на Станиславской ленте за участие в художественно-промышленной выставке в Москве.

В 1891 году «За устройство училища при фабрике Товарищества Собинской мануфактуры» и заботы о его нуждах Лосев был награжден орденом св. Анны III степени. Он же устроил школу кройки и женских рукоделий для оканчивающих курс в школе девочек, дочерей фабричных рабочих, при Собинской фабричной школе. Работы учениц ежегодно в мае месяце к началу экзаменов выставлялись в красивых витринах в особой комнате для всех желающих ознакомиться с успехами детей. В 1884 году на средства Лосева была построена близ фабрики церковь Воскресения Христова.

Самые весомые деяния

«Несмотря на свое видное общественное положение, Александр Лукич постоянно старался оставаться незамеченным и, будучи весьма близок к делам благотворительности, стремился пребывать в тени», — писала о нем газета «Старый Владимирец». Ни одного культурного мероприятия в городе не обошлось без его участия.

Так, 26 ноября 1898 года во Владимире учреждается Владимирская губернская ученая архивная комиссия. Главным ее делом стало строительство здания для губернского музея. Значительный вклад в 1000 рублей на его возведение внес Александр Лосев. За это крупное пожертвование ему было присвоено звание пожизненного члена ученого совета Владимирской губернской архивной комиссии, а его имя решено было занести на мраморную доску в здании музея.

8 июля 1907 года во Владимире было заложено здание реального училища у Золотых ворот, рассчитанное на 300-350 человек. Стоимость постройки училища вместе с квартирами директора и инспектора определялась по смете в 147 450 рублей. Городское хозяйство, стесненное средствами, не осилило бы этого строительства без помощи частных лиц. Большую финансовую поддержку опять оказал Лосев. На строительство реального училища он передал 50 000 рублей и на его нужды 10000 рублей. В 1908 году реальное училище было открыто. При нем была учреждена стипендия имени А.Л. Лосева «для уплаты взноса за обучение одного из наилучших учеников училища».

В 1904 году кружок дам города Владимира обращается к губернатору с прошением разрешить им открыть первые ясли для детей дошкольного возраста, чтобы помочь семьям, лишенным их отцов-кормильцев из-за затянувшейся и кровопролитной войны с Японией. В список «лиц, изъявивших желание быть учредителями» вошел и Александр Лукич. На Троицком валу решено было построить дом для приюта «Ясли», который призревал, одевал и кормил до 50 детей от 6 месяцев до 8 лет. Стоимость здания достигала 15 000 рублей. Лосев пожертвовал на это 8000 рублей.

Училище и приют для слепых

В 1900 году на средства Александра Лукича выстроен дом для слепых девочек и женщин. Им было внесено 5000 рублей на покупку места под училище, 24 000 рублей на постройку церкви училища, 8000 рублей на приют слепых женщин. Весь ремонт в училище проводился материалами, присылаемыми Александром Лукичом. В 1903-м на его средства оборудована кухня, благоустроен двор, перед зданием училища посажены кусты сирени и акации, куплены кровати, одеяла, одежда, учебные пособия. Причем сумма всех затрат осталась неизвестной, так как деньги платились лично Лосевым.

В 1904 году благодаря Александру Лукичу училище слепых снабжено материалом для корзинной мастерской, приобретено 11 музыкальных инструментов для духового оркестра, устроена площадка для детских игр и на ней кегельбан, перестроена баня, произведен внутренний ремонт.

В 1905-м за счет Лосева выстроен новый двухэтажный каменный дом для слепых девочек и женщин на 40 человек, произведен капитальный внутренний ремонт в училищном здании, устроена и отделана квартира для заведующего училищем, закуплены лекарства, внесено 5000 рублей на пять стипендий в училище и богадельне. В октябре 1905 года в училище находилось без всякой платы за воспитание и обучение 20 мальчиков и 6 девочек, а в богадельне призревались шесть слепых женщин.

3 апреля 1906-го император Николай II утвердил ходатайство владимирской городской думы о присвоении Александру Лосеву звания почетного гражданина г. Владимира «ввиду весьма важнейших заслуг в деле устройства и содержания в г. Владимире училища слепых и богадельни». К 1911 году затраты Лосева на училище и богадельню слепых составили 137 262 рубля. В мае 1917-го он пожертвовал на училище и богадельню 310 000 рублей в качестве «неприкосновенного капитала учреждения и 14 000 рублей на покрытие текущих расходов, вызванных современной дороговизной».

Лебединая песня благотворительности

Это здание владимирцам больше известно как бывший химико-технологический техникум. К сожалению, после пожара оно стоит в весьма плачевном виде и дальнейшая его судьба скрывается во мраке. Построено на месте ночлежки и дошло до сегодняшнего дня в несколько измененном виде — надстроен четвертый этаж. 8 марта 1915 года оно было освящено и названо домом дешевых квартир имени Луки Васильевича и Пелагеи Ивановны Лосевых, Матвея Васильевича и Евдокии Степановны Лосевых. Дом передавался городу с небольшим условием: совершать ежегодно в день его открытия поминовение родителей и родных Лосева.

Бесплатные и дешевые квартиры в этом доме предоставлялись нуждающимся вдовам с детьми и брошенным мужьями женам с детьми, русским подданным христианского вероисповедания всех сословий, прожившим во Владимире не менее двух лет и известных своей порядочностью. В этом большом трехэтажном здании из 47 комнат две отвели заведующей домом Наталье Тимофеевне Раздуминой, 29 — для бесплатных квартирантов, остальные 16 комнат оплачивались от 3 до 7 рублей в месяц. В зале Дома дешевых квартир располагалась школа рукоделия, где дети обучались ремеслам, огородничеству и садоводству. Во дворе находился двухэтажный детский сад для занятий с детьми летом и зимой. Игрушки, куклы, игры приобретались в Москве.

Жизнь в Доме дешевых квартир регламентировалась строгими правилами. Пение, музыка, а также занятия, сопровождаемые шумом и стуком, допускались от 8 часов утра до 10 часов вечера. Воспрещалось пользоваться в квартире спиртовыми, бензиновыми и другими приборами; держать собак, кошек, птиц и вообще всяких животных; что-либо выбрасывать из окон и производить чистку одежды в коридорах. Посещение квартирантов гостями ограничивалось временем до 10 часов вечера. Поддержание чистоты на лестницах, кухне, коридорах возлагалось на квартирантов.

В мае 1917 года после продолжительной болезни Александр Лосев умирает. Похоронили его на кладбище Покровского монастыря в Москве. Его братья и племянники, входившие в правление «Товарищества Собинской мануфактуры», быстро распродали все принадлежавшие им паи предприятия. В 1918 году предприятие было национализировано. Но добрые дела купцов Лосевых сегодня мы вспоминаем все чаще.