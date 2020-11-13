СберЛогистика отправляет посылки онлайн по всей стране

Сервис СберЛогистика стал доступен для частных клиентов по всей стране в мобильной и веб-версии СберБанк Онлайн. Посылку можно отправить двумя способами — через пункты приёма и выдачи заказов в отделениях или вызвать курьера.

Для оформления посылки необходимо зайти в СберБанк Онлайн в раздел «Экосистема», выбрать «СберЛогистика», ввести данные посылки, рассчитать её стоимость, выбрав тип доставки — «Сберпосылка» или «Сберкурьер», — далее выбрать пункт отправки и ввести данные получателя и пункт получения посылки. Стоимость доставки посылок до 5 кг — от 99 руб., срок доставки зависит от направления отправления.

Мария Зайцева, Заместитель генерального директора СберЛогистики:

«Мы делаем наш сервис лучше и доступнее для клиентов Сбербанка. Отправка посылок через СберБанк Онлайн занимает всего несколько минут. В приложении клиенты могут рассчитать стоимость услуг, посмотреть историю посылок, получить ответы на часто задаваемые вопросы, выбрать по карте адреса удобных пунктов приёма и выдачи, а также постаматов. Сейчас в СберБанк Онлайн сервис доступен более чем для двух тысяч городов.»

СберЛогистика, компания экосистемы Сбера, оказывает полный спектр логистических услуг в 82 областных центрах России и прилегающих к ним населённых пунктах. Компания обладает собственной инфраструктурой, предоставляет услуги доставки курьером, в пункты выдачи заказов и постаматы, доступные в отделениях банка по всей стране, а также пункты выдачи партнёрской сети.