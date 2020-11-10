Сбербанк уже завтра соберет предпринимателей на бизнес-форуме «СБЕР Бизнес | Live»

Уже завтра, 11 ноября состоится бизнес-форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса», который пройдет в онлайн-формате. Успейте зарегистрироваться, чтобы принять участие в этом мероприятии — регистрация доступна по ссылке.

Эксперты из разных областей будут помогать малому бизнесу стать эффективнее – они разберут реальные кейсы и поделятся с участниками форума инструментами, которые можно моментально внедрить в работу. На мероприятии в режиме реального времени будет проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей из региона обслуживания Волго-Вятского банка, которых предварительно отобрали эксперты, проведя аудит компаний и зафиксировав все проблемные зоны.

Хедлайнерами форума выступят Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии, и Максим Батырев, известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

Также для участников форума выступят и другие признанные эксперты:

— Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»;

— Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

— Тимур Соколов, основатель и владелец компании The Team.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Развитие предпринимательства в регионах – одна из ключевых задач Сбербанка. Мы видим, что одним из препятствий для этого, становится отсутствие знаний, которые позволят открыть свое дело или вывести свой бизнес на совершенно новый уровень. Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» — это новый формат мероприятия, где на реальных примерах наших клиентов мы сможем разобрать проблемы действующего бизнеса и предложить решения для задач, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно».