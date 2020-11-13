Сбербанк собрал предпринимателей на бизнес-форуме «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса» — это первый форум из этой серии мероприятий 2020 года. Площадкой, откуда велась прямая трансляция, выступил город Пермь.

На форум, который прошел в онлайн-формате, зарегистрировались порядка 2 тыс представителей малого и среднего бизнеса. Принять участие в бизнес-форуме смогли предприниматели со всего региона присутствия Волго-Вятского банка. Мероприятие доступно в записи по ссылке.

Признанные эксперты в сферах маркетинга, финансов, soft-skills и психологии рассказали, как сделать бизнес эффективнее и дали для этого четкие инструменты. Прямо на мероприятии была проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей Прикамья.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что бизнес-форумы способствуют предпринимательской активности, поскольку бизнесмены могут получить новые знания.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

«Мы рады, что Пермь открыла эстафету и стала первым городом-миллионником, где проходит бизнес-форум Сбербанка. Такие мероприятия являются еще одним инструментом поддержки предпринимателей Прикамья. Мир меняется, и ситуация с пандемией стала этому подтверждением. Все больше сфер жизни людей будет уходить в «цифру», а значит откроются новые ниши для бизнеса. Важно, чтобы пермские предприниматели своевременно смогли почувствовать эти изменения. Надеюсь, что сегодняшний форум поможет им адаптировать бизнес в современных реалиях, – отметил Дмитрий Махонин. — Малый и средний бизнес – важный сектор экономики региона: в нем занято почти 30% всех работающих жителей края (это более 320 тысяч человек). Правительство края ставит перед собой задачу вовлечь в сферу порядка 100 тыс. жителей региона до 2030 года. Для этого в Прикамье уже разработана стратегия развития МСП на 10 лет. Кроме того, благодаря подписанию дорожных карт промышленной кооперации в текущем году рост поставок МСП крупным предприятиям региона вырос в 2 раза по сравнению с прошлым».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк оказывает максимальную поддержку развитию малого бизнеса в регионах. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялось как можно больше предпринимателей, которые будут эффективно вести свой бизнес. Я уверен, что форум «СБЕР Бизнес | Live» станет хорошей инвестицией в свое собственное образование и после участия в нем и внедрения в свое дело всех тех знаний, которые предприниматели здесь получили, они смогут достигнуть в бизнесе новых результатов».

Хедлайнерами форума выступили известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн, и автор бестселлера «45 татуировок менеджера», обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Бизнес-автор года» Максим Батырев.

Также на мероприятии выступили основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, доктор психологии Виктория Шиманская и основатель международного центра экспертизы The Team Тимур Соколов.

ПАО «Сбербанк»