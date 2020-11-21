Сбер запускает IT-марафон для студентов

Сбер запускает образовательный проект — IT-марафон. Это комплексная профильная программа для студентов выпускных курсов, включающая в себя обучение актуальным профессиям в сфере IT по выбранному треку.

Обучение по программе длится 6 месяцев и проходит в формате электронных курсов от экспертов Сбера и представителей ведущих вузов страны. Всего в IT-марафоне четыре трека:

· Java developer — написание сайтов на одном из самых популярных языков программирования

· Data scientist — построение математических моделей, которые позволяют выявлять скрытые взаимосвязи в огромных массивах данных, изучение алгоритмов машинного обучения и нейросетей

· Data analyst — извлечение смысла из данных (структурирование, визуализация и анализ больших объемов информации, формулирование и проверка гипотез, нахождение закономерностей и умение делать выводы на основе данных)

· Data engineer — работа с огромными массивами данных, их сборка, обработка и обеспечение правильного хранения

Для старта обучения необходимо до 30 ноября заполнить анкету на сайте программы, пройти тестирование на определение уровня знаний, а затем получить индивидуальное предложение от Сбера, которое может включать в себя оплачиваемые стажировки, образовательные программы и предложение вакансий.

Кроме того, по результатам тестирования лучшие участники получат возможность пройти бесплатное обучение новой профессии в сфере IT (Java developer, Data scientist, Data analyst и Data engineer).

Обучение по программе могут жители участвующих в программе регионов: Нижегородская область, Республика Татарстан, Пермский край, Удмуртская республика, Кировская область, Владимирская область, Чувашская республика, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия.