Сбер поддерживает развитие отрасли девелопмента жилья

24 ноября прошла отраслевая онлайн-конференция Сбербанка по девелопменту жилья «Время изменений: рынок недвижимости — взгляд в будущее» для крупного бизнеса. Участники мероприятия обсудили ситуацию на рынке, меры поддержки, новые тренды и технологии, меняющие отрасль.

Сбербанк принимает активное участие в развитии отрасли девелопмента жилья, постоянно работая над повышением качества продуктов и скорости их предоставления. Так, с начала действия нового механизма по работе с застройщиками по эскроу-счетам, более 5 тысяч нижегородцев, приобретающих недвижимость, открыли их в Сбербанке, в том числе и онлайн, на общую сумму более 14 млрд рублей. Оформление счетов эскроу онлайн открывает новые возможности для застройщиков, позволяя сделать процесс приобретения недвижимости еще более удобным и оперативным.

Большое внимание уделяется ипотечным программам, которые позволяют все большему числу жителей становится собственниками своего жилья. Уже более 2700 ипотечных кредитов нижегородцы взяли в Сбербанке на приобретение жилья в новостройках. Большинство из них – с применением программы ипотека с Господдержкой. По ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом от 15%. При регистрации через сервис «Электронная регистрация» ставка будет снижена на 0,3 п.п. Таким образом, ставка будет снижена до 6,1% годовых.

Вместе с застройщиками Сбербанком предлагаются специальные условия на приобретение жилья. Так, совместно со Сбербанком ГК «Каркас Монолит» предлагает уникальные для Приволжского Федерального округа ипотечные ставки от 0,7% годовых. Это стало доступно благодаря дополнительному дисконту от Сбербанка на покупку квартиры в КМ «Анкудиновский Парк».

Также ГК «Каркас Монолит» реализовала продажи с использованием эскроу счетов в первом и единственном комплексе апартаментов бизнес-класса в Нижнем Новгороде KM TOWER PLAZA. При покупке апартаментов в ипотеку от Сбербанка доступна процентная ставка от 3,6% годовых.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк: «Сегодня благодаря финансированию Сбера строятся новые города, микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. Главная миссия Сбера — давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать стремления и мечты. Нам важно не просто помогать строить и продавать жилье. Мы стремимся к созданию комфортной городской среды в регионе со всей необходимой инфраструктурой. И я рад, что наши партнеры-застройщики развиваются с нами в одном ключе».

ГК «Каркас Монолит» занимает лидирующее место по объемам строительства жилья в Нижегородской области. На сегодняшний день компания предлагает проекты строительства жилья как комфорт класса, так и апартаментов. Наиболее масштабный проект ЖК «КМ Анкундиновский парк» – строительство на территории более 50 га. На данный момент построено и введено в эксплуатацию 9 домов и уже проживает более 8 500 человек, в жилом комплексе развита своя инфраструктура – аптеки, сетевые супермаркеты, детские центры и салоны красоты, построен детский сад, запланировано строительство еще одного, и школы на 675 мест.

KM «TOWER PLAZA» — это новый уникальный проект в самом сердце Нижнего Новгорода, открывающий новый сегмент городской недвижимости и воплощающий актуальное сочетание комфорта, престижа и элегантности. На девятнадцати и двенадцати этажах двухуровневого здания будут расположены комфортные апартаменты различных форматов для проживания и ведения бизнеса. На первых этажах запроектированы офисные апартаменты, а также выделена территория под роскошный ресторан.

ГК «Каркас Монолит» реализует современные разработки и технологии при строительстве своих объектов, что обеспечивает совокупность доступности и комфорта для нижегородцев.

Посмотреть информационный видеоролик о взаимодействии Сбербанка с отраслью девелопмента жилья можно по ссылке.

ПАО «Сбербанк»