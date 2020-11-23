«Сара» принесла во Владимирскую область снег и ночные заморозки

Наступившая неделя во Владимирской области будет сырой и пасмурной. Свое влияние на погоду окажет мощный циклон «Сара». Из-за этого будет преимущество снежно, сообщает Гидрометцентр России. При этом снегопады местами будут переходить в дожди. В дневные часы относительно тепло, до +1 градуса. Но выпавший снег не растает, заверяют синоптики, для этого нужна более высокая температура.

Дневные температуры будут выше, чем положено в это время года.

По ночам ожидаются слабые морозы, до -3 градусов. Из-за изменений температуры на дорогах может образовываться гололедица. Водителям и пешеходам следует это учитывать и быть осторожнее.

Мэрия Владимира, в свою очередь, рапортует об уборке города от снега. Сегодня утром на улицы вышли 42 единицы техники и 72 дорожных рабочих ЦУГД. В первую очередь от снега и наледи вручную очищали остановки общественного транспорта, тротуары с большой интенсивностью движения, мосты, лестницы и пути к соцобъектам. Тротуары и дороги обрабатываются противогололедными средствами.

Напоминаем, что жалобы населения в ЦУГД принимают по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49. Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу — по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире начнут монтировать главную новогоднюю елку.