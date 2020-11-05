Самый выгодный день в году: 11 ноября стартует Зелёный день от Cбера

11 ноября стартует самый выгодный день в году — Зелёный день от Сбера, в рамках которого все жители смогут воспользоваться уникальными скидками и преимуществами. Свои лучшие продукты и предложения подготовили компании экосистемы и партнеры из разных областей торговли и сферы услуг.

Зеленый день пройдет 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов.

В этом году Зелёный день пройдёт в три этапа:

· со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

· 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

· 11–12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров, которых в этом году более 170.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

Если в «чёрную пятницу» люди занимают очередь в 5 утра, чтобы купить смартфон со скидкой, то в Зелёный день Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру! И никакую очередь занимать не надо. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников Зелёного дня.

Зелёный день даёт возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперёд, например, купив подписку СберПрайм по уникальной цене.

В «чёрную пятницу» люди возвращаются домой радостные, но уставшие, с кучей больших и маленьких коробок. В Зелёный день все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В Зелёный день её можно приобрести по специальной цене.

В Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

В регионах Волго-Вятского банка дополнительно к общим предложениям можно будет воспользоваться скидками от 8 крупных региональных партнеров, а порядка 90 застройщиков предоставят специальные предложения на приобретение квартир.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Проведение акции Зеленый день, которую Сбербанк проводит к своему Дню рождения, стало уже для нас доброй традицией. Вместо того, чтобы получать подарки, мы решили дарить их сами. На протяжении двух прошлых лет мы отметили очень хороший отклик со стороны наших клиентов и партнеров. И с каждым годом наш выгодный день становится все более масштабным. Надеюсь, что каждый примет участие в нашем празднике скидок и получит хорошее настроение».

Зелёный день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же Зелёный день участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. По итогам акции продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому самый выгодный день в году стал новой традицией, заметной для всей страны. В 2019 году Зелёный день значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тыс. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей.

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.