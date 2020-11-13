С теплом труба. Эксперты нашли виновных в теплопотерях

Теплотрасс с оголенной изоляцией на территории Владимирской области стало меньше. Участки уличного трубопровода отремонтировали после результатов мониторинга «С теплом труба». Эксперты ОНФ нашли серьезные недостатки во Владимире, Лакинске, Сновицах, Гусь-Хрустальном. Особенно требовательны они были к объектам, расположенным на участках детсадов и во дворах жилых домов. Трубы с поврежденной теплоизоляцией представляют угрозу для людей. С наступлением морозов такие сети порвутся быстрее, что может привести к происшествиям.

— Состояние теплотрасс вызывает опасения у экспертов. Повреждения уличных сетей ведут к огромным тепловым потерям. До 50% ресурса не доходит до потребителей, — говорит эксперт ОНФ по Владимирской области Руслан Зарипов.

На обсуждение итогов мониторинга «С теплом труба» эксперты ОНФ пригласили чиновников и ресурсников. Они относятся к проблеме с теплоизоляцией вполне спокойно.

В Гусь-Хрустальном уже успели заменить 515 погонных метров теплоизоляции. Местные власти уверяют, что проблем с уличными теплотрассами нет, все участки с недостатками были на контроле. Представители «Владимиртеплогаза» высказали опасения по поводу ситуации с банкротством коммунальной компании «ВОТЭК» и возможными перебоями с теплоснабжением. Но и по этой теме чиновники заявили, что трудностей нет, все решаемо.

— Проблема с износом изоляции существует и во Владимире. Во дворах проводится благоустройство. Ставят детскую площадку, ремонтируют дорогу, а посередине двора виднеются трубы с обмоткой. Ужасно портит вид. И это в XXI веке. Да еще и через трубы жителям приходится прыгать, чтобы пройти к мусорке или на детскую площадку, — возмущается заместитель председателя горсовета Владимира Лариса Пышонина.

Износ теплосетей во Владимире — 65%. За десять лет показатель снизился на 5%.

Представитель Владимирского филиала «Т Плюс» заявил, что ежегодно в городе меняются 4-5 километров теплоизоляции. Проблемных мест становится все меньше, так как на территории областного центра реализуются две программы: по перекладке сетей под землю и по выносу трубопроводов с территорий образовательных заведений на городские тротуары и газоны.

Эксперты ОНФ просили обратить внимание представителей «Владимиртеплогаза» на голые участки труб в Лакинске. Ресурсники же парировали, что реальная проблема в этом городе — это подстанция на территории «Лакинских мануфактур». Объектами никто не занимается, оборудование требует ремонта. Если случится поломка, она отразится на всем городе. Ресурсоснабжающая организация обратилась в администрацию Лакинска и прокуратуру. Ждут вмешательств.



— У нас (во Владимире) месяцами копают и перекапывают. Нет четкой системы. Сделали дорогу и тротуары на Луначарского. 60 лет ремонта не было. Взяли и перекопали новый асфальт. На Токарева перекопали тротуар, а работы еле идут. Как ходить людям? Почему нет согласованности с управлением ЖКХ. Когда были муниципальные предприятия, такого не было, — негодует представитель владимирской Общественной палаты Владимир Исаев.

В компании «Т Плюс» сообщили, что уже имеют планы ремонта дорог и дворов на 2021 год. Так что учтут все объемы и сроки работ дорожников со своими. Стоит заметить, что так энергетики говорят регулярно и каждый раз возникают внеплановые ситуации.



Ранее «Призыв» сообщал, что до декабря продлятся работы по перекладке коммуникаций на Октябрьском проспекте. Движение транспорта на дороге затруднено.