Рыбаков оштрафуют за выход на тонкий лёд

Лёд на водоемах Владимирской области ещё не окреп, а к нему уже устремились любители зимней рыбалки. Чтобы оградить рискующих жизнью рыбаков от опасности, спасатели начали проводить рейды. Накануне проверка была на реке Нерль в окрестностях посёлка Боголюбово Суздальского района. Долго искать нарушителей не пришлось, рыбаки увлеченно ловили рыбу. Развешенные у реки аншлаги, информирующие о смертельной опасности, они просто проигнорировали. Для спасателей же рыбаки приготовили другие аргументы: «лёд уже крепкий, я вешу мало», «всегда здесь ловил, аншлага не видел».

Практически каждый год в области на зимней рыбалке гибнут любители подлёдного лова.

Сотрудники МЧС еще раз напомнили о правилах безопасной зимней рыбалки. Лёд толщиной пять сантиметров, который образовался лишь на отдельных участках Нерли, безопасным назвать нельзя. На водоёмах без течения и со слабым течением крепкого льда тоже нет.



— Рыбакам следует дождаться действительно крепкого льда толщиной от десяти сантиметров и ловить рыбу там, где отсутствуют аншлаги, запрещающие выход на лёд,- уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

А пока в чрезвычайном ведомстве жителей Владимирской области призывают воздержаться от выхода на неокрепший лёд водоёмов. Нарушителей ждут штрафы от 800 до 4000 рублей. Профилактическая работа продолжается. В регионе проходит месячник безопасности людей на водных объектах.

Трагедии на тонком льду – не редкость. В ноябре прошлого года погибли сразу два рыбака: в Меленковском и Суздальском районах.