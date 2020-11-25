Рыбак утонул в озере в Петушинском районе

Трагедия на воде произошла вчера вечером в Петушинском районе. Погиб провалившийся под тонкий лед рыбак. Сообщение о том, что на озеро Горочное отправился на рыбалку 62-летний мужчина и не вернулся, поступило спасателям накануне в 18.06. На место сразу же выехали экстренные службы, в том числе водолазная группа аварийно-спасательной службы Владимирской области.

—В 22.53 тело погибшего мужчины было извлечено из воды помощи спасательных инструментов сотрудниками аварийно-спасательной службы Владимирской области, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Погибший мужчина – житель Петушинского района.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям области, что выход на тонкий лёд водоёмов опасен для жизни. В минувшие выходные трагедии чудом удалось избежать. На помощь провалившемуся под тонкий лед рыбаку пришли спасатели. Случай также произошел в Петушинском районе.

Чтобы предотвратить человеческие жертвы, спасатели начали проводить рейды. На прошлой неделе проверка прошла на реке Нерли в окрестностях посёлка Боголюбово Суздальского района. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.