Рыбак провалился под лед в Петушинском районе

На помощь пришли спасатели

На тонком льду водоёма в Петушинском районе чуть не погиб рыбак. На помощь пришли спасатели. Сообщение о том, что в полынью на пруду в Покрове провалился мужчина, поступило сегодня в 8.05. На место оперативно выехали сотрудники МЧС . Тонущего рыбака вытащили с помощью спасательной верёвки. Пострадавший — мужчина 1967 года рождения. Спасатели передали его медикам. Состояние мужчины удовлетворительное, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

 В случае происшествий на воде следует незамедлительно звонить по номерам «112», «101».

Спасатели в очередной раз напоминают жителям области, что выход на тонкий лёд водоёмов опасен для жизни. Чтобы предотвратить трагедии, спасатели начали проводить рейды. На минувшей неделе проверка прошла на реке Нерли в окрестностях посёлка Боголюбово Суздальского района. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области


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Обсуждение 1

  • Полина Тарбеева:
    21.11.2020 в 11:17

    вечера обратила внимания, что лед только встал, а на водоемах много рыбаков…

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