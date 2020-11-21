Рыбак провалился под лед в Петушинском районе

На тонком льду водоёма в Петушинском районе чуть не погиб рыбак. На помощь пришли спасатели. Сообщение о том, что в полынью на пруду в Покрове провалился мужчина, поступило сегодня в 8.05. На место оперативно выехали сотрудники МЧС . Тонущего рыбака вытащили с помощью спасательной верёвки. Пострадавший — мужчина 1967 года рождения. Спасатели передали его медикам. Состояние мужчины удовлетворительное, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

В случае происшествий на воде следует незамедлительно звонить по номерам «112», «101».

Спасатели в очередной раз напоминают жителям области, что выход на тонкий лёд водоёмов опасен для жизни. Чтобы предотвратить трагедии, спасатели начали проводить рейды. На минувшей неделе проверка прошла на реке Нерли в окрестностях посёлка Боголюбово Суздальского района. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.