Ряды безработных грозят сократить за счёт «молчунов»

Около 40% безработных, проживающих во Владимирской области, находятся вне досягаемости для служб занятости. На биржу труда в период пандемии они встали дистанционно, по заявлению на электронную почту. А теперь не выходят на связь. Поэтому им не выплачивают пособия, а скоро они утратят и статус безработных, заявил директор регионального департамента по труду Андрей Григорьев. На федеральном уровне вот-вот выйдет документ, позволяющий проредить ряды «молчунов».



Понятно, что после этого уровень безработицы в регионе резко снизится. Не оттого, что все соискатели нашли работу и стабильный заработок, а потому что они вовремя не отметились на бирже труда.

Число безработных в области за полгода выросло в 6 раз и превысило 30 тысяч человек.

— Нам кажется, что люди специально указали «левые» электронные адреса. Они после оформления не выходят на связь, мы направляем уведомления. Если и дальше не будут реагировать на направление на трудоустройство, мы снимем их с учета, — пригрозил Андрей Григорьев.



Вероятнее всего, люди просто не видят смысла реагировать на предложения о вакансиях: мала зарплата, не устраивает график работы или специальность. Риск нарваться на «санкции» биржи туда тоже не слишком пугают: около 19 тысяч человек получают минимальное пособие в сумме 1500 рублей (ещё месяц назад нижняя планка была на уровне 4500 рублей). На эту подачку не проживёшь и несколько дней. Впрочем, возможно, что люди не выходят на связь просто потому, что болеют или самостоятельно нашли заработок.

Ежемесячное пособие в области установлено в размере от 1500 до 12 130 рублей.

В областной администрации бодро заявили, что службы занятости активно ищут работу гражданам. В сентябре трудоустроили 2,5 тысячи, а в октябре — уже 3,1 тысячи человек. Правда, ранее Андрей Григорьев оговаривался, что многие стоявшие на бирже не приняли вакансии, а вернулись на работу с «черной» зарплатой, которая снова появилась после снятия ограничений.



Но если за индикатор состояния рынка труда брать не человеческие судьбы, а голые цифры, то они, конечно, радуют. На 3 ноября число безработных — 28 589, или 4,0% от трудоспособного населения, а месяц назад было 31 089 и 4,3% соответственно.

Ранее «Призыв» сообщал, что многодетным повысили выплаты на детей. Депутаты Заксобрания одобрили повышение прожиточного минимума на ребенка, от которого зависит выплата данного пособия.