«Ростелеком» запустил во Владимире пилотный проект мониторинга за вывозом мусора

«Ростелеком» запустил пилотный проект мониторинга по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Цифровое решение разработано на базе федеральной облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием алгоритмов машинного зрения1. Заказчиком услуги выступили собственники многоквартирного жилого дома.

Площадкой для реализации проекта стал микрорайон Юрьевец областного центра. На фасаде здания по улице Ноябрьская, 6 размещены две IP-камеры, которые с помощью модуля видеоаналитики позволяют анализировать видео в онлайн-режиме. Система контролирует территорию площадки сбора мусора и прилегающую проезжую часть, уровень наполнения контейнеров и объем выбрасываемых отходов, фиксирует санитарное состояние площадки и время приезда мусоровозов. Решение позволяет заказчику получать в личном кабинете всю статистику с графиками, фотографиями и подтверждениями того, как проходит сбор и вывоз ТБО.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Реформа обращения с ТБО началась в январе 2019 года. Она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором — цивилизованным. Кроме того, реформа направлена на предотвращение образования несанкционированных свалок и вовлечение максимального объема вторичных ресурсов в переработку. “Ростелеком” предлагает комплексное решение под ключ для наблюдения за местами сбора мусора и крупногабаритных отходов. Для этого компания предоставляет все необходимое оборудование и каналы связи. Наше решение позволит избавиться от несанкционированных свалок в жилом районе, следить за уборкой прилегающей территории и снизить количество жалоб от жителей, что повысит качество услуг по сбору и вывозу мусора в целом».

Дмитрий Клёвин, исполняющий обязанности директора муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

«По наблюдениям жителей дома на Ноябрьской, 6 придомовая контейнерная площадка незаконно используется некоторыми предпринимателями для утилизации отходов из торговых точек. Естественно, жителям это не нравится, поэтому они решили участвовать в пилотном проекте “Ростелекома”. Видеокамеры расположены прямо перед контейнерами, работают в режиме реального времени и фиксируют все события, в том числе номера машин. Встроенная система видеоаналитики позволяет в автоматическом режиме определять возникновение нештатных ситуаций и передавать информацию модератору. Жители рассчитывают, что видеонаблюдение дисциплинирует владельцев торговых точек, и контейнерная площадка будет содержаться в чистоте и порядке. Пилотом уже заинтересовались жители других домов, и после его завершения именно собственники будут принимать решение об участии в проекте». Подробнее об услугах и акциях можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8-800-200-30-00.