«Ростелеком» и «Шестой канал» сняли серию документальных фильмов о войне «Цена Победы»

«Ростелеком» совместно с телекомпанией «Шестой канал» сняли серию документальных фильмов «Цена Победы», состоящую из трех частей. Презентация прошла 10 ноября в Союзе журналистов Владимирской области. В ней приняли участие владимирские школьники — участники объединения «Юный журналист» при муниципальном Дворце детского и юношеского творчества и их руководитель Лидия Васильева. Трилогия доступна для просмотра бесплатно в группе «Владимирская Русь» в социальной сети «ВКонтакте». Фильм первый «В тылу Победы» (12+) рассказывает о самых первых днях войны, сборе военного ополчения и помощи города фронту. Второй фильм «Память Победы» (12+) – это воспоминания свидетелей войны, живущих во Владимире. Третий фильм «Улицы Победы»(12+) – о топонимике Владимира. В честь Героев Советского Союза здесь названо немало улиц. За каждым именем – своя история и свой подвиг.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Лет 15-20 назад в школах каждый год проходили встречи с ветеранами. Да что там встречи! В нашей школе преподавали двое учителей-фронтовиков. У половины школьников дедушки и бабушки были с медалями и орденами. Все помнили о войне по рассказам живых людей. Но старшее поколение уходит, и опросы молодежи показывают, что тема войны для них уже не так актуальна. Назвать основные сражения, имя Верховного Главнокомандующего или места памятников у молодого поколения получается с трудом. Поэтому мы почти год вынашивали идею фильма о войне. Получилось их даже три. Серии по 13-15 минут можно смотреть в любом порядке. Фильмы рекомендованы к просмотру Управлением образования Владимира. Безусловно, они помогут сохранить чувства национальной гордости и патриотизма, а также уважения к народу-победителю».

Алексей Домнин, журналист ТВ «Шестой канал», блогер:

«Постепенно Великая Отечественная война становится эпизодом истории XX века, который уже прошел и продолжает стремительно удаляться. Поэтому, когда мне предложили быть автором и ведущим в проекте “Ростелекома”, сразу согласился. По образованию я – историк и веду группу ВКонтакте “Владимирская Русь”, где рассказываю о событиях прошлого. Тема войны тоже часто упоминается у моих подписчиков, поэтому не мог ее не затронуть более глубоко. И пусть боевых действий на территории нашей области не было, надо было рассказать молодежи о жизни Владимира в эти годы. Интерес ко всем фильмам огромный. Их посмотрели уже около 65 тысяч человек».

На презентации школьники посмотрели первый из фильмов трилогии, задали вопросы создателям фильма, а также поучаствовали в викторине по истории Великой Отечественной войны. Наиболее активные получили призы и подарки от «Ростелекома».