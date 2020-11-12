Роспотребнадзор рассказал об отмене новогодних праздников

Роспотребнадзор не планирует запрещать новогодние торжества во Владимирской области. Но это на данный момент. Ситуация может кардинально измениться, и тогда могут быть введены новые ограничительные меры, заявил сегодня на брифинге в «Белом доме» представитель регионального управления Роспотребнадзора. Учитываться будут несколько важных факторов: заболеваемость, свободный коечный фонд, тестирование и т.д.

—На данный момент мы не говорим о том, что новогодние праздники будут отменены по примеру Москвы. Но мы отслеживаем эпидобстановку, а она развивается не лучшим образом. Так что введение новых ограничительных мер в будущем исключать нельзя, — отметила пресс-секретарь ведомства Марина Колтунова. — Прогнозы сейчас строить не очень благодарное дело.

Ограничения могут ввести при ухудшении ситуации.

Накануне об отмене массовых мероприятий на Новый год заявил мэр Москвы. Речь идет о рождественских ярмарках и ёлках с участием детей и родителей. При этом гулять по украшенному городу жители и гости столицы смогут. Сергей Собянин призвал провести главную ночь года в кругу семьи.

У нас продажа билетов на новогодние праздники пока продолжается. Вяло, но организации бронируют места для корпоративов. Однако ситуация тревожная. Сегодня стало известно, что до 1 декабря ресторанам и кафе запретили радовать своих посетителей песнями и танцами. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.