Роспотребнадзор проверяет школьные столовые

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в школе № 25 города Владимира. До конца года эксперты наведаются во все школьные столовые. В центре их внимания — горячее питание учеников, в частности, начального звена, которое теперь финансируется за счет федеральных средств. После запуска новых правил питания в школах теперь дается два меню: для детей 1-4-х классов, которые питаются бесплатно, и для детей 5-11-х классов, чьи завтраки и обеды оплачивают родители. В первом имеются дополнительно коробочка сока или молока, а также бутерброд или фрукт.

Образцы блюд стоят за стеклом перед столом раздачи, каждый ученик может посмотреть, что сегодня будет у них в меню. Дети в столовых сейчас не дежурят, на столы накрывают работники столовых.

Эксперты Роспотребнадзора проверяют все помещения, где хранятся продукты и полуфабрикаты, смотрят на сроки и условия хранения. Сейчас всю продукцию в школы Октябрьского района поставляет муниципальное предприятие «Мелкий опт». Оно пришло на смену комбинату питания «Новинка». Муниципальная организация давно работает с детсадами, нареканий по качеству нет.

Людмила Константинова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора:

В рамках данной проверки нарушений не выявлено. Технологическое оборудование — в достаточном количестве, оно исправно.

Медицинский осмотр сотрудниками пройден. Нарушений по приготовлению блюд не выявлено.

Мы еще исследуем блюда на калорийность и проводим микробиологические исследования.

Начальное звено кормят завтраками за 60 рублей, а основную школу — за 40 рублей.

В столовой школы № 25 на пищеблоке установлено достаточно современное оборудование, работает посудомоечная машина. Претензий к чистоте и организации процесса приготовления блюд нет. В отдельном холодильнике сотрудники столовой хранят пробы меню каждого дня в течение всей недели. Если кто-то из детей отравился, все блюда тестируются.

Эксперты Роспотребнадзора проверили и соблюдение рекомендаций в условиях пандемии коронавируса. На входе в столовую висят санитайзеры, стоят раковины с жидким мылом. Социальная дистанция строго соблюдается, детей кормят каждую перемену, по параллелям. Начальное звено ест во время уроков.

Ранее «Призыв» сообщал о проверках Роспотребнадзора в кафе и ресторанах Владимира. Теперь посетители обязаны регистрироваться через QR-коды.