Роспотребнадзор не нашел коронавирус в общественном транспорте

Роспотребнадзор проверил общественный транспорт Владимирской области на коронавирус. По результатам исследований, в салонах автобусов и троллейбусов COVID-19 не обнаружен. Пробы были взяты с поверхностей поручней, входных дверей и сидений на конечных остановках.

— Лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии коронавируса не выявила. Это говорит о том, что правила дезинфекционного режима транспортными компаниями региона соблюдаются, – отметила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Дезинфекционный режим в транспорте соблюдается, утверждают эксперты.

Между тем надевать защитные маски по-прежнему обязательно. Несмотря на это, межведомственной комиссией, в состав которой входят сотрудники администрации Владимирской области, управления Роспотребнадзора и УМВД по региону, в области продолжают фиксироваться нарушения. Зачастую владимирцы пренебрегают этим требованием именно в общественном транспорте.

Роспотребнадзор напоминает о гражданской ответственности за своё здоровье и за здоровье окружающих и призывает носить маски в соответствии с правилами. Если речь идет об одноразовой гигиенической маске, то использовать ее можно не более двух-трёх часов. После этого маску необходимо заменить на новую.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор не планирует запрещать новогодние торжества во Владимирской области. Но это на данный момент. Ситуация может кардинально измениться.