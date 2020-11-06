Рокеры и комики захватят в эти выходные Владимир

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Metamorphis 10 лет 16+
Свое десятилетие большим сольным концертом отпразднует известная любителям альтернативного рока владимирская группа Metamorphis. Будет все: ритм, бас, текст, безудержное веселье и хорошая компания. Но, кроме этого, музыканты приготовили сюрприз — в честь юбилея ребята презентуют новый сингл «Будь со мной»!
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
7 ноября в 19.00
Цена билета — 300 руб.
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Женский «Открытый микрофон» 16+
#COMEDY33 представляет самый красивый комедийный проект области. Комикессы как опытные, так и начинающие делятся своими новыми шутками, мыслями и наблюдениями. Обязательно приходите, чтобы получить позитивные эмоции и поддержать участниц. Кстати, при желании вы тоже можете выйти на сцену и проверить свой талант — есть 3 минуты, чтобы попробовать рассмешить зрителей и «откатать» собственные шутки.
Бар «Шифер»: ул. Октябрьская, 2
7 ноября в 19.00
Цена билета — любая купюра номиналом не ниже 50 рублей
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«Элизиум» во Владимире. Лучшее за 25 лет 16+
Погрузить слушателей в мир космос-рока и панк-каверов на известные всем с детства песни — вот задача большого сольного концерта рок-группы во Владимире. Это будет творческий отчет за 25 лет существования, а значит, прозвучит только лучшее. Два с половиной часа настоящего драйва, позитива и сумасшедших танцев! Космос-рок во всей красе: рок-гитары, духовая секция, синтезаторы и виолончель, нежная романтическая лирика и остросоциальные темы. Не важно, какую погоду за окном обещает этот день — на концерте «Элизиума» будет жарко.
Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19
7 ноября в 20.00
Цена билета – 1000-1500 руб.
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Стендап-концерт Василия Медведева 16+
Василий Медведев — стендап-комик, привлекающий нестандартными темами и мышлением. Увлечься его неторопливыми философскими рассуждениями настолько просто, что порой трудно заметить, как начинаешь смеяться над тем, о чем вообще не принято шутить. В своей комедии наблюдений он тщательно препарирует каждую тему, находя нестыковки даже в Библии. Один из главных экспериментаторов в комедии и крутой прожарщик, Вася в разное время становился участником проектов «Стендап-комики», «Разгоны», «Stand Up на ТНТ», Paramount Comedy, Roast Battle и других проектов.
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
8 ноября в 19.00
Цена билета – 400-500 руб.
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35 лет. «Бригадный Подряд» – тот! 16+
Легендарному панк-рок-хулиган-проекту в этом году исполняется 35 лет. Много с тех пор воды утекло, слов сказано, песен спето, музыки сыграно, туров изъезжено, пластинок записано, видеоклипов снято, женских сердец разбито, мужских ног в слэмах стоптано, а «Бригадный Подряд» так же безбашенно и мощно заводит любой зал. На юбилейном концерте вас ждут все хиты и даже немного больше, чем обычно!
Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19
8 ноября в 19.00
Цена билета – 900 руб.
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Dance Baby Fest 2.0
Спешите стать гостем грандиозного всероссийского хореографического события родом из Владимира! Это будет уже второй по счету фестиваль спортивного бального танца, который является площадкой для юных талантов. Программа состоит из двух отделений: в первом выступят солисты, во втором — танцевальные дуэты. Приходите поболеть за фаворитов и познакомиться с маленькими звездочками из разных регионов нашей огромной страны. Эмоций хватит на всех!
Центр культуры и искусства на Соборной: ул. Б. Московская, 33/35
7 ноября в 9.00
Цена билета — 500 руб.
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«Художники земли Владимирской. 75 лет» 6+
В 2020 году Владимирское областное отделение ВТОО «Союз художников России» отмечает 75-летний юбилей. Из объединения, насчитывающего в 1945 году немногим более десяти человек, владимирский Союз вырос сегодня в одну из сильнейших творческих организаций России. Сейчас в рядах творческой организации насчитывается 157 человек. Это живописцы, графики, скульпторы, художники декоративно-прикладного искусства, иконописцы – профессионалы высокого уровня, представляющие искусство нашей земли на художественных выставках самого высокого уровня.
Областная художественная выставка, посвященная 75-летнему юбилею, показывает искусство владимирской земли в развитии. Областной Центр пропаганды изобразительного искусства предоставил из своего собрания произведения мэтров владимирского искусства: В. Юкина, К. Бритова, В. Кокурина, братьев Е. и В. Телегиных, Б. Французова, П. Дика, В. Леонова и других художников того времени. Но основной частью выставки стали работы, выполненные в последние 5 лет. Это и мастера старшего поколения, и молодые художники, рожденные в непростые 1990-е.
Украшением выставки являются произведения художников-прикладников: Т. Гребневой, А. Веселкина, Р. Варцавы, Е. Сахаровой, Н. Павлихиной, художников по стеклу: А. Курилова, В. Касаткина, С. Березиной. Широко представлена лаковая миниатюра Мстёры, промысла являющегося гордостью владимирской земли. Собрав под своей крышей творцов разных поколений, юбилейная выставка станет настоящим праздником, который художники дарят, знатокам и любителям изобразительного искусства.
Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24
Время работы: среда – воскресенье с 10.30.до 19.00
Выставка работает с 6 ноября по 6 декабря
Цена билета — 100-200 руб.
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«Память сердца» 12+
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