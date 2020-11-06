Рокеры и комики захватят в эти выходные Владимир

В 2020 году Владимирское областное отделение ВТОО «Союз художников России» отмечает 75-летний юбилей. Из объединения, насчитывающего в 1945 году немногим более десяти человек, владимирский Союз вырос сегодня в одну из сильнейших творческих организаций России. Сейчас в рядах творческой организации насчитывается 157 человек. Это живописцы, графики, скульпторы, художники декоративно-прикладного искусства, иконописцы – профессионалы высокого уровня, представляющие искусство нашей земли на художественных выставках самого высокого уровня.

Областная художественная выставка, посвященная 75-летнему юбилею, показывает искусство владимирской земли в развитии. Областной Центр пропаганды изобразительного искусства предоставил из своего собрания произведения мэтров владимирского искусства: В. Юкина, К. Бритова, В. Кокурина, братьев Е. и В. Телегиных, Б. Французова, П. Дика, В. Леонова и других художников того времени. Но основной частью выставки стали работы, выполненные в последние 5 лет. Это и мастера старшего поколения, и молодые художники, рожденные в непростые 1990-е.

Украшением выставки являются произведения художников-прикладников: Т. Гребневой, А. Веселкина, Р. Варцавы, Е. Сахаровой, Н. Павлихиной, художников по стеклу: А. Курилова, В. Касаткина, С. Березиной. Широко представлена лаковая миниатюра Мстёры, промысла являющегося гордостью владимирской земли. Собрав под своей крышей творцов разных поколений, юбилейная выставка станет настоящим праздником, который художники дарят, знатокам и любителям изобразительного искусства.

Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24

Время работы: среда – воскресенье с 10.30.до 19.00

Выставка работает с 6 ноября по 6 декабря

Цена билета — 100-200 руб.