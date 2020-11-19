Резиденция Деда Мороза открылась во Владимире. В этом году она расположилась не на Соборной площади, а в Центральном парке. Дом главного новогоднего волшебника будет открыт до 15 января ежедневно со среды по воскресенье. А затем резиденция трансформируется в новое арт-пространство. В нем расположится «Мастерская сказок». Работать она будет круглый год. Здесь юные владимирцы смогут познакомиться с героями русских народных сказок, персонажами национального фольклора, принять участие в творческих и образовательных программах, квестах и мастер-классах. Со временем помещение будет расширено за счет средств выигранного областного гранта.

Пока же резиденция Деда Мороза приняла первых посетителей. К сказочному герою пришли юные владимирцы, участвовавшие в празднике в честь дня рождения Деда Мороза. Из-за антиковидных ограничений попасть в резиденцию можно только группами до 10 человек и обязательно в масках, уточняет мэрия. Вход платный — 150-200 рублей в зависимости от возраста и дня недели. Собранные деньги пойдут на открытие новых досуговых точек, уточнило «Призыву» руководство парка.

Ранее «Призыв» сообщал, что в преддверии Нового года владимирцы смогут почувствовать себя настоящими волшебниками, приготовив подарки проживающим во Владимирском психоневрологическом интернате. Традиционная акция «На радость бабушке и дедушке» продлится до 18 декабря.