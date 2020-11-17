Режим ЧС ввели во Владимирской области 

Во Владимирской области введен режим ЧС из-за схода грузовых вагонов возле станции «Новки-1» Камешковского района. Шесть цистерн с мазутом разлились на площади 12,5 тысячи квадратных метров. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, размер причинённого ущерба, допрашивают свидетелей, изучают техническую документацию. Готовится проведение ряда экспертиз.

Сообщение о происшествии поступило сотрудникам регионального управления МЧС накануне в 14.42. По уточненной информации, сошли с рельсов 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом. Чтобы предотвратить пожар, спасатели обработали место ЧП специальной пеной.

Погиб дорожный мастер 1969 года рождения. В тяжелом состоянии он был извлечен из-под вагонов, однако из-за серьезных травм скончался по пути в больницу. В компании «РЖД» выразили соболезнования семье и близким погибшего и заявили, что окажут всю необходимую помощь родственникам работника.

ЧП внесло коррективы в движение поездов.

Между Владимиром и Ковровом движение поездов временно приостановлено — железнодорожное полотно повреждено в обоих направлениях. Внесены изменения в расписание движения и других пассажирских поездов. Оперативную информацию можно получить на сайте Горьковской железной дороги.

Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП в настоящее время продолжаются. Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки и скорейшего восстановления движения поездов на данном участке, говорится в сообщение пресс-службы ГЖД.

Ранее «Призыв» сообщал об инциденте на Октябрьском проспекте во Владимире. На месте ремонта теплосетей пьяный угонщик опрокинул экскаватор. Спецтехника повредила трубопровод, хлынула горячая вода. Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.