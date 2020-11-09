Рестораторы призвали владимирцев поддержать их бизнес

Работники общепита объединились для спасения дела

Владимирские рестораторы объединились, чтобы поддержать друг друга во время пандемии коронавируса. Например, сотрудники «Рынка на Студеной» решили помочь коллегам из других заведений общепита, обратившись к жителям региона с призывом ходить не только к ним, но и в другие кафе и рестораны области. Это поможет поддержать сферу, серьезно пострадавшую из-за распространения коронавируса.

«Подумайте не о «бездонных кошельках» директоров и учредителей, о чем так любят рассуждать обыватели, а о тысячах сотрудников, которые изо дня в день создавали и создают продукт, который вы так любите. Не отворачивайтесь и, если у вас есть такая возможность, просто приходите на вкусный ужин или закажите доставку в любимом ресторане», — призвали сотрудники общепита и отметили, что сейчас все заведения работают, строго выполняя правила по заботе о здоровье гостей и заказчиков.

Ранее похожую акцию провел «Бургер Кинг», призвав своих клиентов не забывать и про их конкурентов – «Макдоналдс», KFC и прочие.

Заведения общепита оказались в одинаково плачевных условиях.

Напомним, что из-за ухудшения эпидобстановки в регионе ограничительные меры затронули работу общепита. Ресторанам, барам и кафе можно работать только с 8 утра до 23 часов вечера. В ночное время разрешено работать в формате «на вынос», а также осуществлять доставку заказов. Все зрелищно-развлекательные мероприятия ночью запрещены. Между тем областные власти утверждают, что выступают на стороне бизнеса.

Если до 15 ноября у нас появится положительная динамика в сторону улучшения эпидемиологических показателей, освободится коечный фонд, мы оперативно будем вносить изменения в указ и частично снимать ограничения, – заверил на встрече с рестораторами вице-губернатор региона Александр Ремига.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области упал спрос на новогодние корпоративы и вечеринки.

Ольга Ефремова

Фото группы marketnagore

 

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