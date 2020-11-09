Рестораторы призвали владимирцев поддержать их бизнес

Владимирские рестораторы объединились, чтобы поддержать друг друга во время пандемии коронавируса. Например, сотрудники «Рынка на Студеной» решили помочь коллегам из других заведений общепита, обратившись к жителям региона с призывом ходить не только к ним, но и в другие кафе и рестораны области. Это поможет поддержать сферу, серьезно пострадавшую из-за распространения коронавируса.

«Подумайте не о «бездонных кошельках» директоров и учредителей, о чем так любят рассуждать обыватели, а о тысячах сотрудников, которые изо дня в день создавали и создают продукт, который вы так любите. Не отворачивайтесь и, если у вас есть такая возможность, просто приходите на вкусный ужин или закажите доставку в любимом ресторане», — призвали сотрудники общепита и отметили, что сейчас все заведения работают, строго выполняя правила по заботе о здоровье гостей и заказчиков.

Ранее похожую акцию провел «Бургер Кинг», призвав своих клиентов не забывать и про их конкурентов – «Макдоналдс», KFC и прочие.

Заведения общепита оказались в одинаково плачевных условиях.

Напомним, что из-за ухудшения эпидобстановки в регионе ограничительные меры затронули работу общепита. Ресторанам, барам и кафе можно работать только с 8 утра до 23 часов вечера. В ночное время разрешено работать в формате «на вынос», а также осуществлять доставку заказов. Все зрелищно-развлекательные мероприятия ночью запрещены. Между тем областные власти утверждают, что выступают на стороне бизнеса.

— Если до 15 ноября у нас появится положительная динамика в сторону улучшения эпидемиологических показателей, освободится коечный фонд, мы оперативно будем вносить изменения в указ и частично снимать ограничения, – заверил на встрече с рестораторами вице-губернатор региона Александр Ремига.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области упал спрос на новогодние корпоративы и вечеринки.