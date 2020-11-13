Рестораны и кафе срочно отменяют праздничные вечеринки

Рестораны, бары и кафе во Владимирской области вынуждены отменять вечеринки, запланированные на ноябрь. Власти запретили заведениям общепита проводить развлекательные мероприятия до 1 декабря. Под угрозой оказались праздничные программы и концерты. При этом на официальных сайтах сразу нескольких заведений приглашения на шоу до сих пор активны. На выступления коллективов разыгрываются билеты. Владельцы бизнеса ищут возможность обойти ограничение.

— Сейчас мы пытаемся понять, можем ли проводить концерты при условии неработающего бара и кухни и при наполнении площадки на 50 процентов от ее вместимости, — рассказал «Призыву» владелец одного из баров.

Заведения общепита снова терпят убытки.

Бизнесмены признаются, что они еще не успели оправиться от первой волны ограничений. Желающих провести время в ресторанах и кафе и так было немного, говорят владельцы заведений. Заманивать клиентов приходилось концертами, выступлениями комиков и игровыми программами. Теперь они вне закона. И это колоссальные убытки для тех, кто готов был не только накормить, но и развеселить своего клиента.

Так в одном из баров Владимира, как минимум, один раз в неделю аншлаг гарантировали участники интеллектуальной игры. Заведения заполняли десятки команд, сотни человек. Теперь организаторы популярного мероприятия сами ломают голову в поисках единственно правильного ответа на вопрос: как не потерять клиентов и не нарушить указ? Регистрацию на следующую игру пока никто не отменял. Теоретически провести ее могут онлайн.

Куда сложнее устроить дистанционный банкет. Да и в чем смысл, если никого нельзя пригласить на танец. Между тем отменять или переносить торжества придется. Большие залы, предусмотренные для приема гостей, будут простаивать, а владельцы бизнеса снова должны искать средства на зарплату сотрудникам, аренду и налоги.

— У нас ресторан в основном рассчитан на банкеты. А сейчас их приходится отменять. Это существенная сумма, которую мы теряем, — пояснила «Призыву» администратор одного из ресторанов Владимира. — Пока мы продолжаем бронировать новогодние корпоративы, но, если честно, надежды уже нет. С каждым днем ситуация все хуже и хуже. Если провести праздник не получится, будем возвращать людям деньги.

Отменять приходится и свадебные банкеты. Сидеть в тишине без тамады, музыки и конкурсов почти никто не хочет. Что делать молодоженам, которые должны расписаться до 1 декабря, тоже непонятно. И если весной вечеринки срочно организовывали за городом на частных площадках, то с наступлением холодов это не вариант. Вот уж, действительно, после загса можно смело кричать «Горько»!

Убытки терпят и ведущие шоу-программ. При этом те, кто работал во время пандемии, хорошо знают, что риск заразиться коронавирусом в душном помещении с большим количеством людей огромен. Достаточно одного инфицированного человека, чтобы после банкета отлеживаться пришлось остальным гостям. И прецеденты уже были. После праздника на больничный пришлось уйти сразу нескольким участникам торжества во Владимире. Всем им был диагностирован коронавирус.

— Сейчас идет пик заболевания. И если кто-то придет на праздник больным — заразятся многие. Сложно оставаться без работы, но о здоровье тоже надо подумать, — рассказал «Призыву» один из шоуменов Владимира, — Конечно, если разрешат, выйдем на работу. И корпоративы проведем. А если нет, я впервые за много лет проведу Новый год вместе с семьей.

На данный момент речь об отмене всех новогодних мероприятий не идет. Кафе, барам и ресторанам запретили организовывать праздники и шоу-программы до 1 декабря. Более того, Роспотребнадзор пока не видит оснований вводить новые ограничения.

Корпоративы не запрещают пока даже в Москве, где выявляют максимальное количество заболевших. Власти столицы уже уточнили, что больше 50 человек собираться нельзя, а петь и танцевать на празднике можно будет только в масках и перчатках. Снять средства индивидуальной защиты разрешат только за столом.

В сложившихся условиях такой маскарад лучше полного запрета, уверены и рестораторы Владимира. Бизнесмены опасаются, что ограничительные меры создадут условия для работы нелегальных заведений. О волне подпольных мероприятий, которая якобы покатилась по городу, они написали в открытом письме на имя губернатора. После этого кафе, барам и ресторанам разрешили работать до часа ночи. А для посетителей организовали вход по QR-коду. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.