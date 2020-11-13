Рестораны и кафе срочно отменяют праздничные вечеринки

Заведения общепита снова терпят убытки

Рестораны, бары и кафе во Владимирской области вынуждены отменять вечеринки, запланированные на ноябрь. Власти запретили заведениям общепита проводить развлекательные мероприятия до 1 декабря. Под угрозой оказались праздничные программы и концерты. При этом на официальных сайтах сразу нескольких заведений приглашения на шоу до сих пор активны. На выступления коллективов разыгрываются билеты. Владельцы бизнеса ищут возможность обойти ограничение.

Сейчас мы пытаемся понять, можем ли проводить концерты при условии неработающего бара и кухни и при наполнении площадки на 50 процентов от ее вместимости, — рассказал «Призыву» владелец одного из баров.

Заведения общепита снова терпят убытки.

Бизнесмены признаются, что они еще не успели оправиться от первой волны ограничений. Желающих провести время в ресторанах и кафе и так было немного, говорят владельцы заведений. Заманивать клиентов приходилось концертами, выступлениями комиков и игровыми программами. Теперь они вне закона. И это колоссальные убытки для тех, кто готов был не только накормить, но и развеселить своего клиента.

В барах активно проводили интеллектуальные игры. Фото группы «МозгоБойня во Владимире»

Так в одном из баров Владимира, как минимум, один раз в неделю аншлаг гарантировали участники интеллектуальной игры. Заведения заполняли десятки команд, сотни человек. Теперь организаторы популярного мероприятия сами ломают голову в поисках единственно правильного ответа на вопрос: как не потерять клиентов и не нарушить указ? Регистрацию на следующую игру пока никто не отменял. Теоретически провести ее могут онлайн.

Куда сложнее устроить дистанционный банкет. Да и в чем смысл, если никого нельзя пригласить на танец. Между тем отменять или переносить торжества придется. Большие залы, предусмотренные для приема гостей, будут простаивать, а владельцы бизнеса снова должны искать средства на зарплату сотрудникам, аренду и налоги.

У нас ресторан в основном рассчитан на банкеты. А сейчас их приходится отменять. Это существенная сумма, которую мы теряем, — пояснила «Призыву» администратор одного из ресторанов Владимира. — Пока мы продолжаем бронировать новогодние корпоративы, но, если честно, надежды уже нет. С каждым днем ситуация все хуже и хуже. Если провести праздник не получится, будем возвращать людям деньги.

Сотрудники общепита могут остаться без работы. Фото: yarnovosti.com

Отменять приходится и свадебные банкеты. Сидеть в тишине без тамады, музыки и конкурсов почти никто не хочет. Что делать молодоженам, которые должны расписаться до 1 декабря, тоже непонятно. И если весной вечеринки срочно организовывали за городом на частных площадках, то с наступлением холодов это не вариант. Вот уж, действительно, после загса можно смело кричать «Горько»!

Убытки терпят и ведущие шоу-программ. При этом те, кто работал во время пандемии, хорошо знают, что риск заразиться коронавирусом в душном помещении с большим количеством людей огромен. Достаточно одного инфицированного человека, чтобы после банкета отлеживаться пришлось остальным  гостям. И прецеденты уже были. После  праздника на больничный пришлось уйти сразу нескольким участникам торжества во Владимире. Всем им был диагностирован коронавирус.

Сейчас идет пик заболевания. И если кто-то придет на праздник больным — заразятся многие. Сложно оставаться без работы, но о здоровье тоже надо подумать, — рассказал «Призыву» один из шоуменов Владимира, — Конечно, если разрешат, выйдем на работу. И корпоративы проведем. А если нет, я впервые за много лет проведу Новый год вместе с семьей.

Молодожены вынуждены переносить банкеты. Фото: hotel-attache.ru

На данный момент речь об отмене всех новогодних мероприятий не идет. Кафе, барам и ресторанам запретили организовывать праздники и шоу-программы до 1 декабря. Более того, Роспотребнадзор пока не видит оснований вводить новые ограничения.

Корпоративы не запрещают пока даже в Москве, где выявляют максимальное количество заболевших. Власти столицы уже уточнили, что больше 50 человек собираться нельзя, а петь и танцевать на празднике можно будет только в масках и перчатках. Снять средства индивидуальной защиты разрешат только за столом.

В сложившихся условиях такой маскарад лучше полного запрета, уверены и рестораторы Владимира. Бизнесмены опасаются, что ограничительные меры создадут условия для работы нелегальных заведений. О волне подпольных мероприятий, которая якобы покатилась по городу, они написали в открытом письме на имя губернатора. После этого кафе, барам и ресторанам разрешили работать до часа ночи. А для посетителей организовали вход по QR-коду. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: nedelya40.ru


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