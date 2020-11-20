Реконструкцию парка «Добросельский» могут заморозить

Владимир может не получить федеральные средства на продолжение благоустройства парка «Добросельский». Речь идет о 106 миллионах рублей на второй этап реконструкции, в рамках которого должны были построить новые пешеходные и велосипедные дорожки, а также спортивные площадки, в частности памп-трек и скейт-парк. Проблема в том, что городские власти не успели подготовить документы. С июня областной департамент ЖКХ требует заняться этим, так как это условие Минстроя, но мэрия только вчера отвезла пакет проектов и смет в департамент имущества, который занимается торгами на госзакупках. В срок до 1 декабря должны быть организованы торги, а в срок до 1 января необходимо подписать контракт с подрядчиком. Иначе администрация Владимира должна будет взять на себя обязательства по реконструкции или вовсе заморозить объект до лучших времен.

— Все контракты должны быть расторгованы до 1 апреля, и сразу же после того, как снег растает, нужно выходить на работы. У нас до сих пор работы по формированию комфортной городской среды выполнены на 84%. Не завершены работы в пяти дворах и пяти общественных пространствах. Экономию никак не можем использовать. У нас будет забирать ее Минстрой целиком, — говорит директор департамента ЖКХ Елена Семенова.

В 2021 году область должна получить 460 миллионов рублей на 36 общественных пространств и 93 дворовые территории.

Тема выполнения программ по благоустройству общественных пространств и подготовки документов на 2021 год обсуждалась сегодня на совещании, которое проводилось в виде видеоконференции. Елена Семенова сообщила, что Минстрой готов выделить дополнительно 25 миллионов рублей на еще несколько объектов. «Все муниципальные образования должны понимать, что кому-то достанется 300 тысяч рублей, а кому-то 2 миллиона рублей», — говорит директор департамента ЖКХ.

У региональных властей есть претензии по подготовке документов на 2021 год к Владимиру и Кольчугино, а к Мурому по завершению текущих работ. До сих пор не закончен такой важный объект, как парк 50-летия Победы. Муромские власти заверили, что к концу ноября подрядчик справится.

— В 2021 году во Владимире будет отремонтировано 22 дворовые территории. По трем объектам после торгов уже заключаем контракты. Остальные отвезли в ДИЗО (департамент имущественных и земельных отношений) на согласование и торги, — говорит начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник.

В департаменте ЖКХ посоветовали брать пример с лучших, к примеру, с Александрова, который умудрился заключить контракты с подрядчиками на два года вперед и спокойно контролирует процесс. Бюджет утверждается на три года вперед, поэтому власти могут торговать и вести переговоры с подрядчиком на весь этот срок, просто деньги будут позднее. Владимирские власти обещали, что будут работать над этим и попытаются ускорить подготовку документов по парку «Добросельский».

Ранее «Призыв» сообщал, что с нового стадиона в парке «Добросельский» исчезли трибуны. Департамент спорта был в курсе.