Речные бобры атакуют вековые деревья

Активный рост численности бобров отмечают сразу в нескольких районах Владимирской области эксперты Общероссийского народного фронта. По словам специалистов, это может привести к негативным последствиям. Бобры способны уничтожить прибрежную растительность и заболотить участки леса. Кроме того, грызуны способны привести к подтоплению сельскохозяйственных земель. А поэтому их численность важно регулировать.

— Влияние деятельности бобров на природу в различных условиях может быть как полезным, так и вредным. Чрезмерное размножение особей может привести к обеднению кормовой базы, то есть к уничтожению прибрежной и водной растительности. Брошенные норы обрушаются и приводят к эрозии почвы. Происходит захламление берегов и их заболачивание, — отмечает эксперт Общероссийского народного фронта Наталья Баранкова. — Бобровые запруды способны причинять вред человеческим постройкам. Устроенные бобрами разливы затапливают и заболачивают лесные и сельскохозяйственные угодья, затапливают и размывают дороги.

О том, что бобров в регионе стало слишком много, говорит и старший преподаватель Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. По словам специалиста, они активно размножились во всех районах. В наших краях это самый крупный грызун, у которого к тому же нет естественных врагов. А поэтому и чувствует бобер себя хорошо. И такое количество зубастых лесорубов не на пользу.

— Когда бобров слишком много, это не очень хорошо. В поисках пищи они сгрызают вековые деревья, приносят ущерб охранным территориям. Меняют ландшафт, заболачивают участки леса, деревья погибают, — говорит Руслан Жуков. — Конечно, я не призываю истреблять грызунов. Но там, где их слишком много, надо предпринимать меры. Возможно, стоит их отлавливать и заниматься переселением в те места, где грызунов нет.

Эксперты предлагают регулировать численность бобров

По словам Руслана Жукова, еще 30 лет назад по такой схеме бобров завозили в наш регион. Их доставляли из других областей и выпускали. Охота на грызунов была запрещена. Сейчас можно подумать об очередном переселении, считает эксперт. Тем более, что животные все чаще становятся участниками происшествий. Ровно год назад они оставили без света поселок в Гусь-Хрустальном районе. Бобры подгрызли дерево рядом с линиями электропередачи. Ствол рухнул и оборвал провода. В результате блэкаута без благ цивилизации остались жители Красного Эха.

Еще раньше грызун спровоцировал ДТП в Суздальском районе. Чтобы не сбить животное, водителям пришлось резко нажать на тормоза. В результате аварии два автомобиля пострадали. Зато грызуна никто не задел.

При этом бобры не только приносят проблемы. От них много пользы, добавляют специалисты. Их появление означает благоприятную экосистему, а запруды задерживают мусор и способны очистить воду. Кроме того, в водоемах поселяются птицы и различная живность. А поваленные деревья служат кормом, например, для зайцев.

Ранее «Призыв» сообщал, что по городским улицам все чаще разгуливают лисы.