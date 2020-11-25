Реабилитация после коронавируса: лечим тело и душу

Коронавирус – болезнь коварная. В этом уже смогли убедиться тысячи жителей Владимирской области, перенесшие COVID-19. Мало того, что заболевание может протекать в тяжелой форме – с длительной высокой температурой, поражением легких, потерей обоняния и вкуса, так ещё и выходить из этого состояния благополучно удается не всем. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации о реабилитации после коронавирусной инфекции. Причем поддержка нужна не только на физическом, но и на психологическом уровне. Полезные рекомендации медиков «Призыв» собрал в одном материале.

Ковид ушел, но одышка осталась

35-летний житель Владимира Сергей Харитонов переболел ещё в сентябре — с затяжным кашлем, одышкой, лихорадкой. И до сих пор отголоски болезни дают о себе знать. Мужчина занимается собственным небольшим бизнесом – натяжными потолками. Болезнь сильно подкосила его, ушла часть заказов. Сейчас Сергей постепенно возвращается к привычному ритму работы. Но жизнь как-бы разделилась на «до и после».

— Я пропил весь курс выписанных препаратов. Температура прошла, через 3 недели полностью вернулись запахи. Но вот раздышаться полной грудью до сих пор не могу. Началась бессонница, засыпаю под утро, а мне ведь на работу идти. Вернулась опять тревога за будущее, что не смогу работать. По врачам, как и многие люди, ходить не люблю. Вот и пытаюсь справиться со своим стрессом сам либо делюсь переживаниями с друзьями, когда у меня начинается одышка.

После выписки пациенты часто жалуются на одышку, говорят медики. Причиной могут стать ослабление организма и потеря физической формы вследствие болезни. Это вызывает беспокойство, которое в свою очередь может усугубить симптом. Специалисты ВОЗ предлагают в такие моменты сохранять спокойствие и контролировать дыхательные спазмы. Есть и специальные положения тела, которые могут облегчить состояние: сидя, стоя и лежа.

А ещё важно правильно научиться дышать. Техника, описанная ниже, поможет вам расслабиться, говорят врачи:

сядьте в удобное положение так, чтобы спина имела хорошую опору;

положите одну руку на грудь, другую — на живот;

если это помогает расслабиться, закройте глаза, если нет, то оставьте их открытыми, сконцентрируйтесь на дыхании;

делайте медленные вдохи через нос (или через рот, если вы не можете дышать через нос) и медленные выдохи через рот;

в процессе дыхания почувствуйте, что рука на животе поднимается выше, чем рука на груди;

старайтесь дышать медленно, расслабленно, ровно и спокойно, прилагая как можно меньше усилий.

Физкультура должна помочь

В зоне риска заражения COVID-19 и осложнений после него люди с хроническими заболеваниями. Об этом «Призыву» рассказал главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Игорь Петряков. По его словам «волшебных пилюль» для полного выздоровления не существует. Остается надеяться на собственный иммунитет и вести здоровый образ жизни.

— Очень много сейчас рекомендаций по иммунитету, но иммунитет это очень сложная вещь, уравнение с двадцатью неизвестными. Иммунитет есть клеточный, гуморальный с долговременной и кратковременной памятью. Поэтому как он себя поведет, потом не всегда ясно. Главное сейчас следить за своим здоровьем. Не допускать перегревания и переохлаждения, одеваться по погоде, дышать свежим воздухом, укреплять свой организм гимнастикой, быть в тонусе, нормально питаться, причем натуральными продуктами. А надеяться на какое-то лекарство, которое сразу накроет защитным куполом, не стоит, – уверен пульмонолог.

В рекомендациях ВОЗ есть целый список упражнений, которые необходимо выполнять всем пациентам, перенесшим коронавирус. Они помогут улучшить физическое состояние, поднимут самооценку, вернут нормальное мышление, восстановят координацию движений. Перед занятиями физкультурой необходимо провести разминку, чтобы разогреться, а уже потом перейти к более сложным нагрузкам.

Проводить упражнения необходимо в свободной одежде и не раньше чем через час после приема пищи. В слишком жаркую или холодную погоду следует заниматься в помещении. Противопоказание к нагрузкам – плохое самочувствие: тошнота, головокружение, сильная одышка, ощущение липкости или потливости, сдавленность в области груди, боль.

Сам себе фитнесс-инструктор

Оздоровительные физические упражнения врачи рекомендует делать в течение 20–30 минут 5 раз в неделю. Начать можно с ходьбы на месте, при этом оперевшись на спинку стула или другую устойчивую поверхность, постепенно увеличивая интенсивность.

Если вы живете в многоквартирном доме здесь под тренировочную базу подойдет и подъезд. А тренажером станет лестница и ступеньки, по которым вы можете подниматься и спускаться, держась за перила.

Если вы готовы к прогулке на улице, не стоит с этим тянуть. На всякий случай можно взять с собой и опору в виде трости. Только выбирайте маршрут, который является относительно ровным, без лишних препятствий, предупреждают медики. Если вы живете в низине, в гору карабкаться не надо.

Пациентам, которые до болезни занимались плаванием, бегом или другими видами спорта, врачи также рекомендуют постепенно возвращаться к своим тренировкам. Силовые упражнения не запрещены. Их рекомендуют делать в 3 подхода по 10 повторов.

Обязательно с коротким перерывом для отдыха между подходами. «Не следует волноваться, если упражнения покажутся вам трудными. В этом случае начните с меньшего количества повторов в каждом подходе, постепенно доведя их число до 10», — советуют специалисты ВОЗ.

Итак, можно начать с упражнений для укрепления бицепсов. Его выполняют стоя у стены с небольшими гантелями в руках, которые нужно поднимать поочередно. Также разведя руки в стороны. Можно проводить отталкивания от стены ладонями рук и возвращаться на исходную позицию.

Для занятий фитнесом дома удобно использовать стул, особенно тренируя ноги. Например, подниматься с него и обратно садиться, потом перейти на обычные приседания до пола. А ещё, держась за спинку, вставать на носочки. Используя подручные средства и мебель, можно провести и растяжку всех мышц.

Восстановление голоса и функции глотания

Иногда улюдей, которым проводилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ), возникают проблемы с голосом, говорят врачи. Поэтому если ваш голос хриплый или слабый, следует помнить о простых правилах:

продолжайте говорить, когда это не доставляет вам больших неудобств;

не напрягайте свой голос;

делайте паузы для отдыха;

попробуйте напевать себе что-то под нос;

используйте другие способы коммуникации, например, письмо;

пейте маленькими глотками воду в течение всего дня.

Параллельно восстанавливайте процесс глотания. «Это имеет большое значение для предотвращения удушья и легочных инфекций. Риск таких проблем возникает в случаях, когда в процессе глотания пища или питье попадает не в пищевод, а в легкие», — предупреждают медики.

Если вы испытываете трудности сглотанием, выполняйте следующие рекомендации:

сидите прямо, когда едите или пьете;

оставайтесь в вертикальном положении;

попробуйте пищевые продукты различной консистенции (жидкие, мягкие, твердые, мелко нарезанные и т.д.), чтобы выяснить, какие продукты вам легче глотать;

сосредоточьтесь на процессе приема пищи или питья. Старайтесь есть в тихом месте и не торопиться.

Если вы начинаете кашлять или у вас появляется одышка в процессе употребления пищи, сделайте перерыв для отдыха и восстановления сил. Если реабилитация не принесла должного эффекта, необходимо обратится за помощью к врачу.

Восстанавливаем душевное равновесие

Для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, восстановление психического здоровья и налаживания социальных связей после изоляции не менее важно. Зачастую нарушение физических функций порождает стресс, который тормозит общее выздоровление. По словам владимирским психологов, к которым обратился «Призыв», сейчас много людей, которые боятся неправильно поставленного диагноза, режима изоляции, одиночества, беззащитности, а ещё пациентов преследует страх смерти, многие переживают, что могут заразить кого-то этим опасным вирусом.

Наравне с очными встречами психологи проводят много онлайн-консультаций с пациентами. Во время поддержки важно правильно «расчленить информационный поток» для пациента, говорит психолог Мария Полякова, отсеять всё ненужное и ложное. Потом специалист прорабатывает все эмоции пациента и закрепляет результат – определяет его хобби, интересы – то, что принесет позитив в жизнь человека. Можно начать вязать детские вещи и передать их в благотворительную организацию. «Помогая другим – помогаешь себе», — напоминают наши эксперты.

Недавно к Марии обратилась молодая женщина лет 30. В период пандемии у неё обострилась хроническая болезнь, которая не беспокоила с юношества. Ковид надломил жизненную энергию бизнес-вумен, лидера по жизни. Во время самоизоляции начался тот самый стресс, который и обострил старые «болячки». Сейчас психолог на постоянной связи со своей пациенткой.

— Любая пагубная обстановка у человека может вызвать стресс, тревогу. Особенно русский народ обладает высокой эмпатией, ему свойственно сопереживать другим людям. А ещё в таком состоянии у него может появиться агрессия — как реакция на точку зрения другого человека – врача, например. В моей практике много таких случаев. На человеческую психику давит не сам вирус, а именно информационное поле, которое он несет. После того как человек переболел коронавирусом, пережил это, наступает неизвестность. Реагирует психосаматика, от стресса могут начаться и воспалительные процессы. Поэтому есть один такой хороший совет, при любом заболевании надо слушать своё тело и не придумывать себе заранее, что с чем-то не справитесь, — говорит психолог Мария Полякова.

Причем сами переболевшие, по словам Марии, могут сами выступить в роли психолога, оказать эмоциональную поддержку тем, кто только встретился с болезнью. Во владимирской Палате защиты прав пациентов сотрудники признаются, что все уже переболели коронавирусом ещё летом.

Общественники оказывают поддержку пациентам с такими же диагнозами, в том числе психологическую. Руководитель палаты Галина Шипарева рассказала, что за пандемию к ней обратилось более 30 человек.Особенно тяжело реабилитация на дому проходила у лежавших в госпиталях. Были обращения по конфликтам в семье.

— Очень индивидуально все, но человеку нужен человек. Любое участие важно, — говорит Галина Шипарева. — Разговор, даже молча рядом побыть. И главное — не опускать руки в любой ситуации. Пожилые восстанавливаются легче, когда чувствуют свою востребованность и поддержку со стороны. Родственникам надо проявить терпение и дать время вернуться им к жизни. Человек дезориентирован после тяжёлого течения болезни, в стрессе. Тут главное не усугубить состояние. Как правило, пара месяцев и человек возвращается к жизни даже после реанимации. Да, проблемы со здоровьем могут остаться, но люди привыкают, адаптируются. Начинаю находить хорошее. Человеческая психика устроена так, что человек будет находить хорошее при самых сложных условиях. И в войну находили поводы для радости. Главное, чтобы человек не чувствовал себя брошенным и одиноким.

Помните, что вы не одни. Если вам не с кем поговорить, бесплатную психологическую консультацию можно получить по круглосуточному телефону доверия: (4922) 33-33-33. Психологи работают в том числе и с теми, кто перенес коронавирус или испытывает страх заражения.

Ранее «Призыв» рассказывал, что реабилитацию можно пройти и в санатории. Тяжело переболевших могут направить по полису ОМС в медцентр «Решма». Желаем всем здоровья и бодрости духа!