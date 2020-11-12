Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах запретили до 1 декабря

Развлекательные мероприятия: дискотеки, банкеты, выступления артистов в заведениях общепита Владимирской области запретили. Пока до 1 декабря. При этом бары, кафе и рестораны теперь официально могут работать до часа ночи при соблюдении ряда условий. Среди них не только строгое соблюдение правил дезинфекции и измерение температуры на входе. Заполняемость зала должна быть не больше 50%. За одним столиком одновременно могут сидеть не более 6 человек. Новые правила начнут действовать с пятницы, 13 ноября. Изменения в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» опубликованы на портале правовой информации. Приводим документ полностью.

В этом же указе для посетителей заведений общепита официально вводится система QR-кодов. Метку с уникальным номером можно будет считать смартфоном на входе или за столиком. Система чекинов поможет контролировать распространение коронавируса, уверены областные власти.

Для общепита вводят специальную систему QR-кодов.

При этом ограничения не затронут придорожные кафе, расположенные вне населенных пунктов. Им можно работать круглые сутки.

Ранее «Призыв» сообщал, что областные власти анонсировали принятие мер региональной поддержки предприятий общественного питания. Они пострадали от коронавируса еще в первую волну пандемии и не успели оправиться. Поддержка коснется выплаты заработной платы и услуг ЖКХ.