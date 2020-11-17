Рассмотрены жалобы граждан на действия ООО «Центр кадастра и технической инвентаризации» и арбитражного управляющего «Ш…»

Во Владимирское УФАС России поступили жалобы граждан на действия организатора торгов – ООО «Центр кадастра и технической инвентаризации» при проведении торгов, предмет торгов газопровод низкого давления и земельный участок кадастровый № 50:12:0060113:119.

Жалобы были рассмотрены антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1. Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Комиссия Владимирского УФАС России оставила жалобы без рассмотрения в связи с том, что заявители не подавали заявки на участие в торгах, не являются участниками торгов, обжалует вопросы, которые не связаны с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах.