QR-коды ввели для посетителей ресторанов и кафе Владимирской области

Во Владимирской области вводится система QR-кодов для посетителей заведений общепита. Зарегистрироваться нужно будет до завтрака, обеда или ужина. Метку с уникальным номером можно будет считать смартфоном на входе или за столиком. Как предполагают в «Белом доме», система чекинов поможет контролировать распространение коронавируса. Если у кого-то из посетителей диагностируют инфекцию, остальным гостям заведения о возможном контакте с заболевшим сообщат в СМС.

— Как это будет работать для посетителей? На входе и на столах будут информационные листки. Посетитель должен будет зайти, сканировать свой QR-код. После этого он попадает на страничку, там вводит номер телефона, и к нему приходит подтверждение о том, что он зарегистрировался в данном месте. В течение 15 минут данную страничку надо будет показать охраннику или ответственному лицу, — пояснил начальник департамента цифрового развития Владимирской области Сергей Орлов. — Мы будем все телефоны хранить. Эту информацию будем сравнивать с данными по заболевшим. Если окажется, что посетитель находился в том месте, где был больной, ему придет сообщение: «При посещении организации (дата и время) вы могли контактировать с больным коронавирусом. Пожалуйста, ограничьте свои контакты и в случае ухудшения состояния обратитесь к врачу».

О нововведении представители областной администрации рассказали во время онлайн-совещания с представителями ресторанного бизнеса. Как отметил первый вице-губернатор Александр Ремига, активное использование QR-кодов начнётся с конца этой недели. До пятницы система будет протестирована в нескольких заведениях общепита.

— Мы изучали практику города Москвы касательно QR-кодов. Сейчас эта система в тестовом режиме будет работать в нескольких ресторанах, а с пятницы, как мы предполагаем, она будет внедрена повсеместно, — отметил чиновник. — Рестораторам надо будет оперативно вклиниться в систему с новыми QR-кодами. От организаций будет необходимо в личных кабинетах ввести данные о своих зданиях и помещениях. Для каждого предприятия общепита сформируется QR-код, организациям будет необходимо распечатать сформированный QR-код и разместить его на входе в здание или помещение. Организация, определив ответственное лицо, должна будет проверять и сотрудников, которые обязаны регистрироваться в этот день и не допускать обслуживание клиентов без подобного кода.

Систему QR-кодов распространят на все заведения общепита.

Ранее такие чекины были введены в столице. Правда, регистрация требовалась только в ночное время. У нас получить код предстоит и тем, кто пришел выпить кофе с утра. И это некоторых бизнесменов смущает. Не получится ли как в столичном метро, когда проверку пропусков повсеместно начали в часы пик. Толпа образовалась мгновенно.

— Может быть, стоит вводить эти коды только в ночное время суток. Не очень понятно, как, например, столовая, в которой во время обеда большой наплыв посетителей, сможет одновременно у всех проверить коды? Или, например, заведение фаст-фуда, где днем много людей, справится ли с нагрузкой? — задали вопрос представители общепита на встрече с чиновником.

По словам первого вице-губернатора области, все трудности должны быть понятны уже на этапе тестирования. Но пока речь идет о контроле и утром, и днем, и вечером. В любом случае, такое решение лучше локдауна, отмечают все заинтересованные лица. Чтобы сохранить коллектив, клиентов и возможность работать, многие были готовы организовать сбор данных и рассылку СМС-оповещений о контакте с инфицированными коронавирусом даже за свой счет. Об этом еще до разговора с Александром Ремигой руководители предприятий общественного питания сообщили в открытом письме на имя губернатора.

По словам Александра Ремиги, введение системы QR-кодов было согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора. И власти заручились поддержкой в этом вопросе. В отличие от столицы, где уже отказались от новогодних корпоративов и ввели ограничения на работу ресторанов и кафе в ночное время, наш регион пошел на некоторые послабления. Александр Ремига анонсировал указ главы региона, который должен разрешить работать системе общепита до часа ночи. По словам первого заместителя губернатора, продлить прием посетителей в ресторанах, барах и кафе — это личное решение Владимира Сипягина. Роспотребнадзор делать этого не рекомендовал. При этом некоторые предприниматели просили разрешение работать круглосуточно.

— Вирус же не вампир? Зачем нам с вами вводить ограничения по времени? Почему до часа можно, а потом нет. Давайте ориентироваться не по времени, а по количеству людей, — отметили предприниматели.

Однако пересмотра этого вопроса уже не будет, отметил Александр Ремига. Более того, работать предприятиям общепита разрешат при заполняемости зала не больше чем на 50%. Проще говоря, теперь важно будет не просто соблюдать социальную дистанцию между гостями, но и рассадку делать через один стол.

Кроме того, областные власти анонсировали принятие мер региональной поддержки предприятий общественного питания. Они пострадали от коронавируса еще в первую волну пандемии, оправиться не успели, как число заболевших пошло вверх, и власти ввели новые ограничительные меры. Поддержка коснется выплаты заработной платы и услуг ЖКХ. Власти не исключают, что в отдельных случаях можно будет решить вопрос аренды, особенно если речь идет об имуществе, которое находится в государственной или муниципальной собственности.

Система чекинов заработает в пятницу.

При этом представители бизнеса говорят о необходимости более существенных антикризисных мер. Среди предложений: отсрочить платежи по налогам, отменить пени и штрафы за их неуплату, предоставить кредиты по сниженной ставке и субсидии на приобретение дезинфицирующих средств. Что из этого будет реализовано, пока непонятно. Тем более что поддержка нужна многим. Так, ночные клубы не работают вовсе. По этому вопросу власти планируют провести отдельную встречу с бизнесменами.

Предприниматели надеялись, что выправить положение они смогут за счет новогодних корпоративов. Но принимать гостей под бой курантов вряд ли получится. До часа гулять никто не согласится. Да и развлекательные мероприятия и танцы пока под запретом. Поэтому и бронируют торжество в ресторанах пока неохотно. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.