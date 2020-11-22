Пыжовик можно увидеть из космоса и с двух шагов

Пыжовик — совсем небольшая речка, около 6 километров. Она — левый приток реки Тары. В старину протяженность этой речки была больше примерно вдвое. На ее берегах в протяженной широкой долине с давних пор стояло несколько деревень: помимо Романовской, это были Синицыно, Озерки, Богданово и погост Дебри. Сегодня их нет ни одной. Последней прекратила свое существование деревня Озерки, исчезнувшая в первой половине 1990-х гг. Остатки усадеб и руины бывшей колхозной фермы там можно видеть до сих пор. Да еще на высоком, поросшем густым сосновым и еловым лесом холме уцелела полуразрушенная Никольская церковь Дебрского погоста.