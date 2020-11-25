Пятьдесят московских автобусов выйдут на улицы Владимира

Пятьдесят автобусов марки «ЛиАЗ» 2011 года выпуска оформили в муниципальную собственность. Все они выйдут на городские маршруты во Владимире, правда, какие именно, власти пока еще не решили. Технику не покупали, такой подарок поступил от Правительства Москвы. Все автобусы на протяжении девяти лет эксплуатировались госпредприятием «Мосгортранс». Транспортные средства оформили на баланс «Владимирпассажиртранса». Такое решение приняли сегодня депутаты горсовета.

У народных избранников возникли вопросы о месте их размещения и вариантах использования. Но представители мэрии оказались немногословны. Замглавы города Владимир Гарев заявил, что для автобусов нашлось хорошее место, а работать они будут на городских маршрутах.

Во Владимире ежедневно на линию выходят 76 троллейбусов и 249 автобусов.

Предприятие «Владимирпассажиртранс»работает на всех троллейбусных маршрутах, а также на четырех автобусных: 2, 4С, 10С, 24С. Всего задействовано 37 автобусов. Один из самых продолжительных и востребованных маршрутов — № 24. Он охватывает почти весь город, ходит каждые 5 минут. На маршруте трудятся 26 автобусов, в основном марок «Волгабас» и «MAN». В этом списке и те 20 проблемных газомоторных транспортных средств, которые мэрия оформляла в лизинг, они первоначально были с браком и уже неоднократно ломались.

Но даже если администрация заменит все эти автобусы, все равно останутся свободные «ЛиАЗы». Есть информация, что муниципальные автобусы и маршруты передадут частникам. Каким и когда, пока неизвестно. Следовательно, стоит ожидать очередной передел рынка.

Любопытно, что на сайте мэрии появилась информация о том, что перевозчики принимают заявки на организацию заказных перевозок. В списке есть и «Владимирпассажиртранс», который предлагает арендовать автобусы большого класса вместимостью до 100 человек. К сведению, автобусы марки «ЛиАЗ» подходят под эти параметры: в салоне одновременно может ехать 91 человек, сидячих мест — 20.

Ранее «Призыв» сообщал, что компания «Владикард» начала выпуск школьных проездных, которые можно будет пополнять в режиме онлайн. Пока они будут действовать только на троллейбусных маршрутах.