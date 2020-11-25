Пять человек скончались от коронавируса во Владимирской области

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили еще пять летальных исходов. Такова статистика за минувшие сутки. Последний раз такое количество смертей было зарегистрировано больше месяца назад, 23 октября. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, уже 295 жителей региона.

Эпидемиологическая обстановка в области остается напряженной. За сутки COVID-19 заболели еще 127 человек. Больше всего инфицированных снова во Владимире – 25 случаев. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах заболели 16 и 15 человек соответственно. По 8 положительных тестов получили жители Ковровского и Меленковского районов, по 7 – Вязниковского, Юрьев-Польского и Кольчугинского. 6 заболевших в Селивановском районе. По 5 случаев подтверждены в Киржачском, Камешковском, Собинском, Александровском и Гороховецком районах. 2 новых инфицированных в Радужном. Меньше всего заболевших в Судогодском районе – 1 человек.

Начиная с весны, COVID-19 диагностировали на территории региона 12 567 раз.

При этом регион вновь установил позитивный рекорд по выздоровевшим. За сутки больничный закрыли сразу 211 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии.Число активных носителей вируса немного увеличилось. На данный момент в области 2125 инфицированных. Накануне цифра была ниже– 2214.

По данным на 24 ноября, в больницах региона действуют 1559 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1264 из них заняты, это 81% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что аптеки Владимирской области проверили на наличие и стоимость препаратов, которые выписывают врачи для лечения COVID-19.