Пьяный угонщик опрокинул экскаватор в яму на Октябрьском проспекте

Происшествие со спецтехникой случилось вечером в субботу, едва специалисты владимирского филиала «Т Плюс» приступили ко второму этапу реконструкции теплосетей на Октябрьском проспекте во Владимире. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 22-летний пьяный водитель экскаватора не справился с управлением и совершил опрокидывание в траншею. Спецтехника повредила трубопровод, хлынула горячая вода. Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.

В компании «Т Плюс» сообщили подробности ЧП. Молодой человек не был работником подрядчика. Оказывается, он вскрыл экскаватор, снес сначала бытовку, а затем направил транспортное средства в траншею. Потом попытался завести грейдер, но не смог. На этом безумства нетрезвого мужчины не закончились. Он завел уже гусеничный экскаватор и стал управлять ковшом на краю траншеи. Спецтехника провалилась в яму, задев временный трубопровод, по которому на время ремонта шло тепло.



— Без тепла и горячей воды остались 1829 жителей города. Нарушитель самостоятельно выбрался из кабины. Сотрудники компании «Т Плюс» к 3 утра извлекли оба экскаватора из траншеи. В 8 утра полностью был восстановлен поврежденный трубопровод. В настоящий момент, тепло и горячая вода подается жителям в полном объеме. Сотрудники компании трудились всю ночь, задействовали большое количество техники, чтобы в максимально короткие сроки устранить проблему, — сообщают в компании.

Полиция установила личность пострадавшего.

Виновник происшествия едва не погиб. Из экскаватора его вызволила мимо проходившая женщина. В МЧС сообщают, что его жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего в УМВД России по городу Владимиру назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе цели и причины нахождения гражданина на месте проведения ремонтных работ.



В субботу энергетики приступили ко второму этапу работ. Было перекрыто движение во дворе дома по Октябрьскому проспекту и съезд на Лыбедскую магистраль. Весь транспорт перенаправлен на Костерин переулок. Работы по реконструкции теплосетей выполнены на 60%. Происшествие не отразится на сроках завершения ремонта. В середине декабря все будет готово. Территория ремонтного участка огорожена, проход через него невозможен.

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