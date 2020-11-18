Пьяный угонщик экскаватора объяснил свой поступок

Молодого человека, который в нетрезвом виде угнал экскаватор и повредил трубу теплотрассы на Октябрьском проспекте во Владимире, ждет суд. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Свой поступок 21-летний житель соседнего региона объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой. Сейчас устанавливается размер причиненного ущерба, угонщик задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Происшествие со спецтехникой случилось в областном центре вечером 14 ноября. Проведенная сотрудниками полиции проверка установила, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения прошел на огороженную строительную площадку, завел экскаватор и проехал на нем несколько метров. Однако с управлением спецтехникой он не справился и провалился в ров. На этом хулиган не остановился. Пересел в другой экскаватор и, также не сумев разобраться с приборами управления, опрокинулся в траншею, где находилась труба теплотрассы.

Спецтехника повредила трубопровод, хлынула горячая вода.

Виновник происшествия едва не погиб. Из траншеи его вызволила мимо проходившая женщина. С термическими ожогами он был госпитализирован. В результате инцидента без тепла и горячей воды остались 1829 жителей города. Сотрудники компании «Т Плюс» трудились всю ночь, задействовали большое количество техники, чтобы в максимально короткие сроки устранить проблему. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.